Год назад соцсети всколыхнула трогательная история Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Уханя без своего песика. Сейчас, почти в те же даты, Анастасия и ее возлюбленный – глава ГМС Максим Соколюк – застряли в Танзании.

Туристы застряли на острове Занзибар, который принадлежит Танзании. Из-за неисправности самолет не мог вылететь в Украину, а все его пассажиры вынуждены еще на несколько дней задержаться в экзотической стране.

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Ухань vs Занзибар

Настя Зинченко оказалась одной из тех 190 человек, которые застряли и не могут вернуться в Украину. Она сама написала об этом в инстаграме и напомнила прошлогоднюю историю. Девушка отметила: это приключение намного проще, да и сейчас она не одна, а с любимым. С ним она, кстати, познакомилась именно из-за неудачной попытки эвакуации.

Как многие уже заметили, это интересное совпадение. Без пары дней год прошел с нашего знакомства. И по стечению обстоятельств – история дает свое эхо и сейчас. Но нас теперь двое, а Мишель у родителей. Чуть проще уже, скажите?

– написала Настя.

Настя вспомнила историю знакомства: Максим Соколюк, который сейчас является главой Государственной миграционной службы, сам позвонил Насте, прочитав ее историю в СМИ. Он отметил, что попытается помочь, однако ничего не пообещал, пишет Настя в своем посте.

Что известно об отказе в эвакуации Анастасии Зинченко? 19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не разрешило ей забрать домой свою собаку.



В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.



Источник: 19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не разрешило ей забрать домой свою собаку.В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.Источник: 24 канал

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