Уже не с собачкой, а с главой миграционной службы: Настя из Уханя застряла на Занзибаре
Год назад соцсети всколыхнула трогательная история Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Уханя без своего песика. Сейчас, почти в те же даты, Анастасия и ее возлюбленный – глава ГМС Максим Соколюк – застряли в Танзании.
Источник:инстаграм Анастасии Зинченко
Туристы застряли на острове Занзибар, который принадлежит Танзании. Из-за неисправности самолет не мог вылететь в Украину, а все его пассажиры вынуждены еще на несколько дней задержаться в экзотической стране.
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Ухань vs Занзибар
Настя Зинченко оказалась одной из тех 190 человек, которые застряли и не могут вернуться в Украину. Она сама написала об этом в инстаграме и напомнила прошлогоднюю историю. Девушка отметила: это приключение намного проще, да и сейчас она не одна, а с любимым. С ним она, кстати, познакомилась именно из-за неудачной попытки эвакуации.
Как многие уже заметили, это интересное совпадение. Без пары дней год прошел с нашего знакомства. И по стечению обстоятельств – история дает свое эхо и сейчас. Но нас теперь двое, а Мишель у родителей. Чуть проще уже, скажите?
– написала Настя.
Настя вспомнила историю знакомства: Максим Соколюк, который сейчас является главой Государственной миграционной службы, сам позвонил Насте, прочитав ее историю в СМИ. Он отметил, что попытается помочь, однако ничего не пообещал, пишет Настя в своем посте.
Что известно об отказе в эвакуации Анастасии Зинченко?19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не разрешило ей забрать домой свою собаку.
В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.
Источник: 24 канал
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Туристы застряли на Занзибаре: главное
- Около 190 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета.
- По информации компании SkyUp, которая должна была доставить туристов домой, рейс PQ 6972 не удалось осуществить по расписанию по техническим причинам.
- В авиакомпании говорят, что в течение 13 – 15 февраля ведут переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве.
- Из-за того, что сейчас на острове высокий сезон, авиакомпании не удалось сразу обеспечить туристов комфортным проживанием.
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