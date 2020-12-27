Недавно Харьков простился со своим мэром Геннадием Кернесом. Он умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите", где лечился из-за осложнений коронавируса. Кто являются наследниками харьковского городского головы – далее в материале.

Личная жизнь Геннадия Кернеса не слишком афишировалось. Однако по сообщениям в соцсетях и из открытых источников все же можно выяснить, кем были его любимые женщины, дети и внуки. Об этом сообщает ТСН .

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Любимые женщины Геннадия Кернеса

Большинство украинцев узнали о вдове харьковского мэра в день его смерти. Именно Оксана Гайсинская была одной из первых, кто подтвердил информацию о трагедии. А уже после похорон политика опубликовала ролик-прощание. Свой сообщение она подписала словами: "Спи, мой хороший" .



Оксана Гайсинская и Геннадий Кернес / Фото взято из Instagram Оксаны Гайсинской

Оксана Гайсинский является дочерью бывшего заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. Для Кернеса это был второй брак. А первой женой покойного харьковского главы была Оксана Василенко (в браке были с 1982-го по 1985 год).

Была в жизни Кернеса еще одна женщина – Галина Привалова . Они вместе жили в гражданском браке.



Геннадий Кернес и Галина Привалова / Фото взято из Facebook-страницы Галины Приваловой

А уже после смерти политика стало известно о Ольге Муравицкой . 41-летняя женщина сейчас живет на 2 страны: то в Англии, то в Украине. Познакомилась она с Кернесом в Харькове и имеет от него ребенка.

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Родные и приемные дети харьковского мэра

26-летний Родион Гайсинский – хотя не родной для Кернеса, но его политик очень любил и называл своим сыном. Он является сыном Оксаны Гайсинской и родился от ее предыдущего брака с фарм-бизнесменом, совладельцем группы компаний "Здоровье" Геннадием Хорунжим. Общих детей у Гайсинской и Кернеса не было.



Оксана и Родион Гайсинские / Фото взято из Instagram Оксаны Гайсинской

Что касается родных детей, то в браке с Василенко у Кернеса родился сын Кирилл . Сейчас ему – 38 лет. По информации СМИ, мужчина имеет 2 детей: Киру и Луку. На последних выборах в облсовет возглавил партийный список политсилы своего отца.



Кирилл и Геннадий Кернесы / Фото взято из Instagram Геннадия Кернеса

А результатом отношений с Приваловой стал сын Даниил . Он взял фамилию матери. Известно, что мужчина – предприниматель. Он имеет сына Петра от первого брака с Анастасией Степулой (родился в 2013-м), а вторая жена Юлия родила ему в 2019 году дочь.



Даниил Привалов вместе с женой Юлией и дочерью / Фото взято из Instagram Юлии Приваловой

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По словам друга покойного мэра Павла Фукса, состояние политика будет разделено между его сыновьями и неофициальной спутницей жизни Оксаной Гайсинской. Бизнесмен говорит, что женщина и ее сын Родион получат больше всех. Поскольку были рядом с Кернесом до последнего.

Свою часть наследства получат и сыновья политика от предыдущих отношений – Кирилл и Даниил. Также Фукс подтвердил существование 11-летней дочери Геннадия Кернеса . Сейчас она живет в Лондоне с мамой. Они также будут иметь свою часть.

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