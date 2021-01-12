Штурм Капитолия в Вашингтоне стал шокирующим событием для американцев. В последний раз подобное они видели 206 лет назад. Для Дональда Трампа неудавшаяся попытка госпереворота стала окончательной политической смертью.

Но ужасные последствия его президентства Америка будет пожинать еще долгие годы. Какое политическое наследие оставил после себя Трамп и почему это угрожает США в будущем – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Несмотря на поражение, Трамп сумел сформировать вокруг себя так называемый "ядерный электорат". Это те его сторонники, которые полностью отвергают любую демократию и политику, кроме собственной – трампистской. Это ярко показал штурм Капитолия 6 января.

Во время штурма трамписты, слепо веря своему полуобезумевшему от поражения лидеру, были готовы на всё ради Трампа. И если раньше в Америке мы видели 2 основных силы, республиканцы и демократы, то теперь появилась еще одна – трамписты.

С чего начались беспорядки в Вашингтоне

Долгие 2 месяца Трамп пытался убедить всех вокруг, что выборы у него украли "страшные демократы", а потому их результаты нужно попросту отменить. Трамписты просто таки завалили суды исками о пересчете голосов.

Ни один из них не был одобрен. Даже несмотря на то, что Трамп прагматично перед выборами заменил 3 судей в Верховном суде на своих сторонников. Но и они его не спасли.

Дальше у 45 президента оставалась надежда сохранить большинство в Сенате, чтобы кошмарить администрацию новоизбранного президента Байдена и блокировать все его решения. Таким образом превратив всю его каденцию в постоянные конфликты.

Победа демократов в Джорджие

5 января в до того республиканском штате Джорджия выбирали последних 2 сенаторов. Конечно же, все думали, что там победят республиканцы. Но неожиданно для всех победу вырвали демократы – темнокожий Рафаэль Уорнок и еврей Джон Оссофф.



Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок / Фото AP

Для консервативной Джорджии – это что-то уж очень необычное. Но, к их победе, как ни странно, приложил руку сам Трамп. С одной стороны он накачал сторонников республиканцев идеей, что выборы у них украли.

А потому, собственно, какой смысл идти на избирательные участки 5 января? Всё же типа куплено. Вот они и остались дома. С другой стороны – он же мотивировал сторонников демократов идти голосовать.

Демократы получили абсолютную власть

Накануне издание The Washington Post опубликовало телефонный разговор Трампа с секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Трамп вынуждает секретаря нарисовать ему победу взамен на карьерный рост, иначе того ждет тюрьма по сфабрикованному делу.

Когда об этом стало известно, демократы и ринулись голосовать за своих кандидатов. В итоге мы имеем следующую картину: администрация президента США – демократы, большинство в Конгрессе – демократы, а в Сенате расстановка сил – 50 на 50.

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В таком случае решающее слово остается за вице-президентом Камалой Харрис. То есть демократы получили абсолютную власть в стране и все потуги Трампа летят в трубу. У него оставался лишь один способ остаться у власти – захватить её силой, что он и попытался сделать.

Что в ответ сделал Трамп

Дело в том, что 6 января обе палаты Сената собрались, чтобы окончательно законодательно закрепить победу Джо Байдена. Это, скорее формальная процедура, или дань традиции, как хотите.

Справка. Во время торжественного заседания зачитываются результаты голосования в каждом штате. А сенаторы и конгрессмены подтверждают, мол, да, они легитимны.



В конце всей этой процедуры американский вице-президент, в данном случае Майк Пенс, зачитывает имя победителя.

И вот накануне Трамп склонял Пенса зачитать его имя вместо имени Байдена. Это, конечно, нарушение закона, но тогда процесс передачи власти сильно усложняется и какое-то время Трамп даже сохраняет власть. Но Пенс публично это делать отказался и порвал с Трампом окончательно.



Дональд Трамп и Майк Пенс / Фото AP

Трампа это разозлило и он свёз в Вашингтон своих сторонников. 6 января он выступил перед ними на площади перед Белым домом с призывом идти в Капитолий и "склонить слабых республиканцев к решительным действиям".

По сути Трамп призвал людей идти в Капитолий и силой заставить проголосовать за его победу. Что важно, штурмовавшие здание Конгресса свято верили в то, что у Трампа есть секретный план, как остаться у власти.

Что было дальше, все вы знаете. В результате штурма 5 человек погибли, больше 50 задержаны. Задержан и самый яркий протестующий, который был одет в костюм быка.

Им оказался так называемый "шаман QAnon" Джейкоб Энтони. Кстати, приказ о привлечении Нацгвардии для зачистки Капитолия отдавал не Трамп, а Майк Пенс, который еще за пару часов до этого вроде как был союзником Трампа.

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После того как Трампу стало понятно, что захват власти провален, а Байдена таки огласили президентом США, он резко сменил риторику. На следующий день он выступил из Белого дома.

И заявил, что все, кто штурмовал Капитолий, должны ответить перед законом по всей строгости. В этот момент сторонники Трампа разделились на 2 лагеря – одни оказались возмущены тем, что он тупо кинул своих же "солдат удачи".



Штурм Капитолия в США 6 января / Фото CNBC

А вот другие стали настаивать, что никаких трампистов в Капитолии вообще не было. Мол, это были переодетые левые демократы или и вовсе представители движения "Антифа", которые вступили в сговор с полицией. И, парадоксально, но в это верят.

Движение трампистов в США

Здесь важно понимать, что эта вторая группа работает вовсе не на всех американцев, а на определенный электорат. И они знают, что этот электорат в это поверит. Ведь удалось же их убедить в том, что выборы были украдены демократами.

И вот именно этот электорат в Америке уже называют движением трампистов. Они не верят в демократию и ни в какие выборы, на которых побеждает не их лидер. Они готовы к насилию, лишь бы оставить на посту своего вождя.

Более того, эта группа сторонников Трампа больше не верит в институции – Конгресс и Сенат. Они всерьез считают предателями тех республиканцев, которые вопреки партийности отказались нарушать закон и оглашать Трампа президентом.

Они оправдывают призывы Трампа к захвату власти 6 января. Мол, даже если Капитолий и захватывали трамписты, не стоит драматизировать на этот счет. Мол, плохое в штурме увидели только либеральные СМИ, а вот остальные американцы это восприняли как проявление воли народа.

Эти же люди верят, что демократы в следующие 4 года установят в стране социализм, а победивших в Джорджии Уорнока и Оссоффа некоторые вообще называют коммунистами и марксистами.

Часть сторонников Трампа уже заявляет, что будут считать Байдена незаконно занимающим Овальный кабинет. А провалы Трампа за 4 года президентства оправдывают тем, что какие-то неведомые силы просто не давали ему работать.

Раскол в Республиканской партии

Но самое страшное даже не это. А то, что часть Республиканской партии полностью перешла на сторону Трампа и открыто называет своих же однопартийцев врагами. И на фоне такого раскола даже прогнозируют гражданскую войну.

Такие настроения объясняются очень просто: за годы правления Трампа доля республиканцев, доверяющих СМИ, упала до 10%. Основную информацию многие черпают на форумах и из сомнительных конспирологических источников.

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Уже на этой неделе Конгресс планирует рассмотреть вопрос импичмента Трампу, а его бывший союзник Майк Пенс объявил о готовности взять на себя полномочия президента на переходной период. Если так случится, Трамп больше никогда не сможет баллотироваться в президенты.

Лично я не исключаю вероятности того, что уже в 2024 году часть американцев будет голосовать за новую ультраправую партию трампистов, не верящих в демократию и политические традиции Америки.

Зверніть увагу! Сегодня, 12 января, в 20:00 во время онлайн-траснсляции в ютубе блогер Алексей Печий проанализирует ситуацию в США и последствия для Украины. Смотреть видео – по ссылке.