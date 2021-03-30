Миллиардное "наследство Кернеса": журналисты показали, что досталось его пасынку и экс-супруге
В Харькове есть одно из самых впечатляющих наследий в истории Украины. Покойный мэр города Геннадий Кернес оставил его своему пасынку и жене – Родиону и Оксане Гайсинским.
Источник:"Наши деньги" на 24 канале
Едва ли не все харьковские рынки, торговые центры, рестораны, кафе и офисы – все, что мэрская рука за 10 лет сумела вытащить из города и скрыть. Теперь это активно переписывают на наследников.
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Обо всем этом много писали местные журналисты.
Аренда комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер в "Национале" и какие-то просто сумасшедшие дивиденды от одной из харьковских финансовых компаний. Все-все, что у Геннадия Кернеса было – все то годами и оставалось. Ни больше, ни меньше.
При этом коррупционная машина харьковской мэрии так же неизменно годами "штамповала" все новые и новые кейсы. Например, "золотые" лавочки в метро или реконструкция парка Горького стоимостью в несколько областных бюджетов.
Харьковские летописцы коррупции
Харьковский антикоррупционный центр – некие летописцы коррупции в Харькове. Они отслеживали и освещали каждый факт, каждый кейс, когда Кернес и его окружение за 10 лет правления делали что-то не так.
Я считаю, что не 10 лет, а все 14, потому что Геннадий Кернес фактически стал мэром еще в 2006 году. Тогда официально мэром был Михаил Добкин – это такой был "прокси" Геннадия Кернеса на должности мэра,
– объяснил в "Харьковском антикоррупционном центре" Дмитрий Булах.
Вместе с бюджетом из города бежали коммунальные гектары и квадратные метры – самые сладкие, самые центральные.
По словам Булаха, за эти 10 – 14 лет город стал "жертвой видения подходов и желаний одного человека". Этот человек, Кернес, превратил большой мегаполис, более чем 1,5-миллионный, в свой частный бизнес.
Дмитрий Булах / Фото Bihus.Info
"Это было связано и с недвижимостью, и со строительством, и с любыми другими сферами деятельности нашего города. Повсюду куда могла дотянуться рука городского руководства, городского совета – во всех сферах была монополия Геннадия Кернеса и его партнеров", – отметил Булах.
По подписи Кернеса передавались в аренду или продавались за бесценок и исчезали десятки неизвестных компаний.
Бедный или хитрый
Собственно, берем рынки, например. Торговые рынки города. Более 10 торговых рынков, которые были расположены и сейчас расположены в пределах Харькова – с 2006 года стали частными. Там много исторических зданий, но они часто используются сомнительно по своему назначению.
Много объектов есть на центральной улице Сумской – это как Крещатик для Киева. Все эти миллионы, метры и гектары при этом никак не отражались на официальных средствах Кернеса.
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Комнат в доме пенсионера не ставало больше, количество гостиничных номеров тоже не увеличивалось. Как так? Просто покойный мэр на себя ничего не записывал, а жену и пасынка просто не декларировал.
"Мне кажется, что здесь Геннадий Кернес не стал первопроходцем. Мы помним историю о Сталине. На самом деле это миф, о его 1 диване, или что там у него было, стол и одно пальто. Спартанское такое, спартанец. На самом деле у Сталина не так, и у Геннадия Кернеса не так", – рассказал Булах.
Кернес готовился к окончанию своего срока
"После смерти Кернеса мы видим, как эти здания и фирмы переоформляются на бывшую жену Геннадия Кернеса, например, Оксану Гайсинскую. Не то, что возвращаются, а передаются фактическому владельцу", – отметили в "Харьковском антикоррупционном центре".
Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская / Фото инстаграм Гайсинской
Они с 2019 года стали появляться как владельцы в этих самых "неизвестных компаниях".
"Я знаю, что в 2018 году существенно стало ухудшаться состояние его здоровья. Я думаю, это была определенная такая медленная, гармоничная, ненавязчивая легализация или легитимизация этой собственности", – сказал Булах.
Он добавил, что имущество начали переоформлять на Родиона еще до диагноза COVID-19.
Я думаю, что он готовился к окончанию своего срока в течение этого срока полномочий, который закончился в 2020 году,
– отметил Булах.
Пика этот процесс достиг в конце 2020 года, когда Геннадий Адофольфович уже лежал в "Шарите", а также в начале 2021 года – сразу после смерти Кернеса.
Родион Гайсинский с Геннадием Кернесом / Фото mykharkov
Кафе пасынка в центре города
В центре Харькова – возле Майдана Свободы – расположено кафе, которое теперь принадлежит Родиону Кернесу. Здание стоит на земле, которую город при мэре Кернесе сначала продал неизвестной компании. Продал не просто, а в рассрочку.
Журналист посетил кафе пасынка Кернеса / Фото Bihus.Info
Не послышалось. Город позволил бизнесу платить деньги за кусок земли в самом центре города частями. Это как смартфон в магазине. Не знаю, существует ли подобное в других городах, однако встретить такое сложно. Что-то подсказывает, что это именно изобретение мэрии Кернеса.
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Этот прием дальше будет использоваться постоянно, но, похоже, что эта фишка работает только со "своими" компаниями. "Своими", потому что сейчас земля под кафе – у фирмы Гайсинского. Какая неожиданность.
Кафе расположено в центре Харькова / Фото Bihus.Info
Кафе экс-супруги
В кафе кофе за 23 гривны нет, приходится заплатить аж 40 гривен. Эти деньги идут уже в фонд не Родиона, а Оксаны Гайсинской – жены Кернеса. Участок под этим кафе прямо посреди центрального парка Шевченко харьковские депутаты отдали в аренду до 2046 года.
Это кафе уже принадлежит Оксане Гайсинской / Фото Bihus.Info
Отдали фирме Гайсинской. Однако появился он у фирмы уже после смерти мужчины – в январе 2021 года. Вместе с тем следует отметить, что заведения в парках отдыха, где просто толпы людей – классная идея. Перекусить хотят все, а значит все будут оставлять деньги.
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