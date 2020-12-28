Для украинцев 2020 год оказался непростым. Впрочем, несмотря на пандемию коронавируса, большинство людей чувствовали себя счастливыми.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Их обнародовали на официальной странице.

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► Украинцы и счастье

По результатам исследования, большинство граждан таки чувствовали себя счастливыми в 2020 году. В частности:

почти 9% – очень счастливыми;

почти 46% – преимущественно счастливыми.

В то же время это несколько ниже уровень ощущения счастья, по сравнению с 2017-2019 годами.

Я сказал бы даже, что это самый низкий уровень ощущения счастья за 4 года наблюдений,

– подчеркнул аналитик Петр Бурковский.

► Несчастные и преимущественно несчастные

Опрос также показал, что количество людей, которые чувствуют себя преимущественно несчастными или полностью несчастными также возросло. Всего их более 38%.

► Надежды граждан

В конце года самыми распространенными чувствами украинцев о будущем государства являются:

надежда – 43%,

оптимизм – 31%,

тревога – 28%,

радость – 4%.

Кроме того, увеличилось количество респондентов, которые испытывают растерянность, когда думают о судьбе Украины в будущем.

На это повлияли пандемия коронавируса и экономический кризис. В частности, уменьшилось количество людей, которые испытывают надежду (по сравнению с 2017 и 2019 годами). Впрочем, это чувство гораздо больше, чем было в 2015 году.

Что известно об опросе

Общенациональный опрос провели в Фонде "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины (за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Справка. Опросы осуществили методом личного интервью. В общем, опросили 2004 респондента в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.