Насколько ты – литературный котик: праздничный тест
Международный День писателя мир ежегодно празднует 3 марта. Мы приготовили тест, который поможет понять, как хорошо ты знаешь литературу.
Источник:24 канал
Вместе с писателями отправляйся в путешествие от викторианской Англии до курьезных знакомств в тиндере.
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Ответь на все вопросы и узнай, на сколько процентов ты – литературный котик.
Как отпраздновать День писателя
- Что за праздник без пира. На этот раз предлагаем устроить его в ближайшем книжном магазине или библиотеке. Закажи себе что-то классическое или познавательное. А на десерт – непременно тот роман в зефировом переплете, о котором так не хочется признаваться знакомым.
- Послушай поэзию. Так, читать стихи мысленно – это прекрасно. Однако нет ничего лучше, чем когда стихи читает автор. И хотя сейчас карантин, и нам пришлось научиться жить без авторских чтений вживую, всегда спасут записи. Говорят, поэзия продлевает жизнь. Не знаем, правда это или нет, однако она точно делает ее счастливее.
- Сделай этот праздник своим. Откроем секрет: ни один писатель не знает, что он может писать, пока не начнет это делать. История каждого классика мировой литературы когда-то началась с первого предложения.
- Перечитай любимую детскую книгу. Иногда нет ничего лучше, чем сесть в красочный поезд воспоминаний, который пахнет карамелью и вареньем, и отправиться в детство.
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