Международный День писателя мир ежегодно празднует 3 марта. Мы приготовили тест, который поможет понять, как хорошо ты знаешь литературу.

Вместе с писателями отправляйся в путешествие от викторианской Англии до курьезных знакомств в тиндере. Актуально Старшеклассники из Ровно зачитали рэп о Лесе Украинке: крутое видео Ответь на все вопросы и узнай, на сколько процентов ты – литературный котик. Как отпраздновать День писателя Что за праздник без пира. На этот раз предлагаем устроить его в ближайшем книжном магазине или библиотеке . Закажи себе что-то классическое или познавательное. А на десерт – непременно тот роман в зефировом переплете, о котором так не хочется признаваться знакомым.

. Закажи себе что-то классическое или познавательное. А на десерт – непременно тот роман в зефировом переплете, о котором так не хочется признаваться знакомым. Послушай поэзию. Так, читать стихи мысленно – это прекрасно. Однако нет ничего лучше, чем когда стихи читает автор. И хотя сейчас карантин, и нам пришлось научиться жить без авторских чтений вживую, всегда спасут записи. Говорят, поэзия продлевает жизнь. Не знаем, правда это или нет, однако она точно делает ее счастливее.

Так, читать стихи мысленно – это прекрасно. Однако нет ничего лучше, чем когда стихи читает автор. И хотя сейчас карантин, и нам пришлось научиться жить без авторских чтений вживую, всегда спасут записи. Говорят, поэзия продлевает жизнь. Не знаем, правда это или нет, однако она точно делает ее счастливее. Сделай этот праздник своим. Откроем секрет: ни один писатель не знает, что он может писать, пока не начнет это делать. История каждого классика мировой литературы когда-то началась с первого предложения.

Откроем секрет: ни один писатель не знает, что он может писать, пока не начнет это делать. История каждого классика мировой литературы когда-то началась с первого предложения. Перечитай любимую детскую книгу. Иногда нет ничего лучше, чем сесть в красочный поезд воспоминаний, который пахнет карамелью и вареньем, и отправиться в детство.