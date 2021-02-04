Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки блокирования каналов ZIK, NewsOne и"112 Украина". В этом вопросе следует разбираться по сути, а не по формату.

Источник: фейсбук Алексея Данилова

В заявлениях International и European Federation of Journalists говорится о том, что запреты должны применяться лишь в "очень исключительных обстоятельствах".

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Что сказал Данилов

Хотим проинформировать IFJ а EFJ, что Украина уже 7 лет живет в таких условиях, название которому – война,

- подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, Россия в войне против нашего государства использует все технологии информационной войны, которые никоим образом не соответствуют "международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых указывают организации.

"Одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков", – подчеркнул Данилов.

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Он заявил, что IFJ и EFJ стоило сделать "самый элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так пекутся, чтобы определить, насколько он отвечает высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности".

Возможна ли была бы работа в Великобритании, США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено как нападение на "свободу слова"?

- подчеркнул политик.

Данилов подытожил, что введением санкций против каналов Украина не ограничивала свободу слова, а действовала так, как нужно, чтобы сохранить государство.

Обратите внимание! Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Он является официальным владельцем ZIK, NewsOne и"112 Украина". Каналы прекратили свое вещание. Больше о блокировке каналов – читайте здесь.



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