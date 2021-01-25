Убийство руководителя гранитного карьера под Кропивницким: нашли того, кто это сделал
В Кировоградской области нашли убийцу руководителя гранитного карьера, который 21 января подорвался на растяжке возле своего дома. Оказывается, что взрывчатку установил работник этого же карьера, который враждовал с начальником.
Источник: Нацполиция.
Злоумышленник в пьяном виде решил взорвать автомобиль, который принадлежит руководителю, объясняют в пресс-службе полиции. Якобы он не планировал совершить убийство.
Впоследствии он пытался отвести от себя подозрение и сообщил, что в его машину также заложили взрывчатку.
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Сейчас убийцу уже арестовали – ему грозит 10 – 15 лет тюрьмы или пожизненное.
Убийство руководителя гранитного карьера под Кропивницким: что известно
- 64-летний мужчина, управлявший крупным предприятием, погиб около 17:00 21 января в селе Ивановка Кировоградской области. Возле ворот дома мужчины установили растяжку.
- Врачам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Помочь мужчине, который получил кучу осколочных ранений, они не могли.
- Эксперты нашли фрагменты взрывного устройства, которым воспользовались злоумышленники. По данным полиции, взорвалась граната Ф-1.
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