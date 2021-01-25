В Кировоградской области нашли убийцу руководителя гранитного карьера, который 21 января подорвался на растяжке возле своего дома. Оказывается, что взрывчатку установил работник этого же карьера, который враждовал с начальником.

Злоумышленник в пьяном виде решил взорвать автомобиль, который принадлежит руководителю, объясняют в пресс-службе полиции. Якобы он не планировал совершить убийство.

Впоследствии он пытался отвести от себя подозрение и сообщил, что в его машину также заложили взрывчатку.

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Сейчас убийцу уже арестовали – ему грозит 10 – 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Убийство руководителя гранитного карьера под Кропивницким: что известно