Нашли следы, но это не помогло: киевлянина уже пятые сутки ищут в Карпатах
В Карпатах уже пятые сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился там еще 13 февраля. Мужчина катался с товарищем на лыжах в районе горы Гемба.
Источник:ГСЧС
Спасатели, лесники и волонтеры уже обследовали склоны, подножия и хребты гор Магура, Малая Гемба и Гемба.
О начале поисков За сутки на Закарпатье заблудились 12 туристов: одного до сих пор ищут и привлекли авиацию
Отметим, что товарища заблудшего нашли еще 14 февраля. Лыжник рассказал, что они шли вдвоем по лесу, пока он не перестал слышать и видеть фонарик во главе друга.
По координатам, которые предоставил товарищ киевлянина, обнаружили следы заблудившегося. Однако накануне в горах выпало до 0,5 метра снега. Из-за этого не удалось установить, куда дальше двигался мужчина.
Отметим, что сейчас спасательные группы обследуют местность, чтобы выяснить, происходил ли там сход лавин или падение снежных карнизов.
В Карпатах заблудился киевлянин / Фото ГСЧС
Поиски продолжаются уже пятые сутки / Фото ГСЧС
В поисково-спасательной операции участвуют 47 человек, привлекли 10 единиц техники. Планируют использовать и авиацию, если позволит погода.
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