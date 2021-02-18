В Карпатах уже пятые сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился там еще 13 февраля. Мужчина катался с товарищем на лыжах в районе горы Гемба.

Спасатели, лесники и волонтеры уже обследовали склоны, подножия и хребты гор Магура, Малая Гемба и Гемба.

О начале поисков За сутки на Закарпатье заблудились 12 туристов: одного до сих пор ищут и привлекли авиацию

Отметим, что товарища заблудшего нашли еще 14 февраля. Лыжник рассказал, что они шли вдвоем по лесу, пока он не перестал слышать и видеть фонарик во главе друга.

По координатам, которые предоставил товарищ киевлянина, обнаружили следы заблудившегося. Однако накануне в горах выпало до 0,5 метра снега. Из-за этого не удалось установить, куда дальше двигался мужчина.

Отметим, что сейчас спасательные группы обследуют местность, чтобы выяснить, происходил ли там сход лавин или падение снежных карнизов.



В Карпатах заблудился киевлянин / Фото ГСЧС

Поиски продолжаются уже пятые сутки / Фото ГСЧС

В поисково-спасательной операции участвуют 47 человек, привлекли 10 единиц техники. Планируют использовать и авиацию, если позволит погода.

Обратите внимание! Ранее в ГСЧС рассказали, что пропавший киевлянин имел с собой зажигалку. Поэтому есть надежда, что он мог разжечь огонь и хотя бы таким образом согреться.