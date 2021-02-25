Это было 40 лет назад: нашли первое упоминание о Байдене в украинской прессе
В сети опубликовали, вероятно, первое упоминание о президенте США Джо Байдене в украинской прессе. Она датируется 1981 годом.
Источник:фейсбук Вахтанга Кипиани
В те годы Байден еще был сенатором от штата Делавэр.
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Пользователи в комментариях предположили, что упоминание, обнародованная на фото, со старейшей украиноязычной газеты "Свобода", которую издавал Украинский народный союз.
Кстати, люди в комментариях не упустили возможность пошутить касательно находки:
- Так что, Украина еще с детства за Байдена?
- Супермен этот человек.
Что говорил Байден об Украине раньше
- Еще в должности вице-президента США Байден посещал Украину 6 раз.
- Политик отмечал, что Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией.
- Кроме того, Байден в ноября 2014 года выразил украинцам поддержку, отметив жертвенность и мужество тех, кто участвовал в Евромайдане.
- Также чиновник отмечал, что в Украине есть "рак коррупции".
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