В сети опубликовали, вероятно, первое упоминание о президенте США Джо Байдене в украинской прессе. Она датируется 1981 годом.

В те годы Байден еще был сенатором от штата Делавэр.

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Пользователи в комментариях предположили, что упоминание, обнародованная на фото, со старейшей украиноязычной газеты "Свобода", которую издавал Украинский народный союз.

Кстати, люди в комментариях не упустили возможность пошутить касательно находки:

Так что, Украина еще с детства за Байдена?

Супермен этот человек.

Что говорил Байден об Украине раньше