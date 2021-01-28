Похоже, Россия снова пытается вернуть Виктора Медведчука в переговорный процесс. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что власть не молчит и видит вмешательство.

Источник: НВ

Речь идет о разговорах по обмену пленными. Глава ОП заверил, что позиция украинской власти однозначна.

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На вопрос о том, почему президент молчит, ведь тайные договоренности кума Путина об обмене пленными идут вопреки официальной политике, Ермак ответил, что "они не молчат".

Он отметил, что официальное заявление делал и Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, также сделал заявление и МИД Украины.

Власти дали оценку попыткам проводить трек обмена не через официальные источники. Я говорил об этом в Берлине, когда в процессе дискуссии впервые встал этот вопрос. Наша позиция однозначна,

– заверил Ермак.

О пророссийской риторике

Пророссийская риторика на телеканалах, которые связывают с Медведчуком и Мураевым также значительно усилилась. Впрочем, по словам Ермака, президент еще в начале каденции говорил, что не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов.

"Безусловно, мы это замечаем. Но для этого есть соответствующие органы, которые должны на эти вещи реагировать. Мы всегда однозначно – и в выступлениях президента, и в заявлениях – говорим, что это фейковая информация", – добавил Ермак.

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