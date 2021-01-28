Наша позиция однозначна – Ермак прокомментировал вмешательство Медведчука в переговоры
Похоже, Россия снова пытается вернуть Виктора Медведчука в переговорный процесс. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что власть не молчит и видит вмешательство.
Источник: НВ
Речь идет о разговорах по обмену пленными. Глава ОП заверил, что позиция украинской власти однозначна.
Важно Уголь Донбасса – Медведчуку: активисты говорят, что Кремль меняет кураторов предприятий в ОРДЛО
На вопрос о том, почему президент молчит, ведь тайные договоренности кума Путина об обмене пленными идут вопреки официальной политике, Ермак ответил, что "они не молчат".
Он отметил, что официальное заявление делал и Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, также сделал заявление и МИД Украины.
Власти дали оценку попыткам проводить трек обмена не через официальные источники. Я говорил об этом в Берлине, когда в процессе дискуссии впервые встал этот вопрос. Наша позиция однозначна,
– заверил Ермак.
О пророссийской риторике
Пророссийская риторика на телеканалах, которые связывают с Медведчуком и Мураевым также значительно усилилась. Впрочем, по словам Ермака, президент еще в начале каденции говорил, что не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов.
"Безусловно, мы это замечаем. Но для этого есть соответствующие органы, которые должны на эти вещи реагировать. Мы всегда однозначно – и в выступлениях президента, и в заявлениях – говорим, что это фейковая информация", – добавил Ермак.
К теме Нацсовет оштрафовал "112 канал" за разжигание вражды и пророссийскую риторику
Медведчук и обмен пленными: что известно
- Российские боевики заявили, что хотят передать нескольких пленных. Об этом якобы тайно договорился Медведчук.
- Кум Путина не предупредил о своих переговорах украинскую сторону, а это является нарушением процедуры обмена пленными.
- Кравчук заявил, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе не может не радоваться возвращению украинцев. Однако частные люди, например Медведчук, не имеют права вмешиваться в урегулирование международных конфликтов. Его действия Кравчук назвал "политическим шарлатанством".
- Алексей Арестович также заявил, что возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.
Поделиться новостью