Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение компании "НАШ 365". Телеканал 19 декабря в течение 50 минут транслировал часть пресс-конференции Владимира Путина.

Нацсовет провел выездную проверку телеканала

Из-за этого проводили внеплановую выездную проверку канала в Киеве. На заседании 23 декабря Нацсовет решил объявить "НАШ" предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

К теме Унылый "совок": что я думаю о пресс-конференции Путина

СМИ не придерживался Закона Украины "О телевидении и радиовещании" – по представлению объективной информации.

Транслировали пресс-конференцию главы Кремля 19 декабря с 13:08 до 13:59.

Кроме того, одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, титруемая: "Нацкорпус перекрыл Крещатик". Также пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами Владимира Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени,

– отметили в Нацсовете.

В эфире звучала информация о борьбе России с мировым терроризмом, нецелесообразности санкций мира против Москвы, достижениях российского оборонного комплекса, позиции Кремля по Сирии, Ливии и части Украины.

Для баланса не подали комментариев экспертов

Специалисты отметили, что вся представленная информация была односторонняя и имела пропагандистский характер. Не было ни сбалансированных комментариев общественности, ни экспертов и гостей студии после завершения трансляции.

Обратите внимание! В течение месяца с момента объявления предупреждения компания "НАШ 365" должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства.