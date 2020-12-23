Телеканал "НАШ" транслировал пресс-конференцию Путина и получил предупреждение
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение компании "НАШ 365". Телеканал 19 декабря в течение 50 минут транслировал часть пресс-конференции Владимира Путина.
Нацсовет провел выездную проверку телеканала
Из-за этого проводили внеплановую выездную проверку канала в Киеве. На заседании 23 декабря Нацсовет решил объявить "НАШ" предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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СМИ не придерживался Закона Украины "О телевидении и радиовещании" – по представлению объективной информации.
Транслировали пресс-конференцию главы Кремля 19 декабря с 13:08 до 13:59.
Кроме того, одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, титруемая: "Нацкорпус перекрыл Крещатик". Также пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами Владимира Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени,
– отметили в Нацсовете.
В эфире звучала информация о борьбе России с мировым терроризмом, нецелесообразности санкций мира против Москвы, достижениях российского оборонного комплекса, позиции Кремля по Сирии, Ливии и части Украины.
Для баланса не подали комментариев экспертов
Специалисты отметили, что вся представленная информация была односторонняя и имела пропагандистский характер. Не было ни сбалансированных комментариев общественности, ни экспертов и гостей студии после завершения трансляции.
Что известно о пресс-конференции Владимира Путина?На пресс-конференцию Путина 17 декабря 2020 года аккредитацию получили около 800 журналистов. Президент России ответил на 68 вопросов в течение 4 часов 29 минут. В этом году из-за пандемии мероприятие проводили в режиме видеоконференции. Главные тезисы относительно Украины можно прочитать здесь.
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