За время с января по ноябрь 2020 года население Украины сократилось на 232 тысячи. Сейчас в стране проживает 41 миллион 640 тысяч человек.

С начала года население Украины сократилось на 0,55%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

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На 100 умерших в стране приходится всего 51 новорожденный.

С января по ноябрь в Украине родилось 247,3 тысячи человек, а умерли – 485,7 тысячи украинцев. Примерно 1,6 тысячи умерших составляют дети в возрасте до года.

Данные по рождаемости существенно ухудшились по сравнению с 2019 годом. Тогда в течение 12 месяцев родились 262,3 тысячи человек. В то же время количество умерших фактически не изменилась. За 2019 год в вечность отошли 486,8 тысяч украинцев.

Что говорят в ВОЗ

ВОЗ опубликовала исследование, от каких болезней чаще всего в мире умирают люди. Среди лидеров оказались: