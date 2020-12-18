Население Украины сократилось на 232 тысячи за 10 месяцев
За время с января по ноябрь 2020 года население Украины сократилось на 232 тысячи. Сейчас в стране проживает 41 миллион 640 тысяч человек.
С начала года население Украины сократилось на 0,55%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.
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На 100 умерших в стране приходится всего 51 новорожденный.
С января по ноябрь в Украине родилось 247,3 тысячи человек, а умерли – 485,7 тысячи украинцев. Примерно 1,6 тысячи умерших составляют дети в возрасте до года.
Данные по рождаемости существенно ухудшились по сравнению с 2019 годом. Тогда в течение 12 месяцев родились 262,3 тысячи человек. В то же время количество умерших фактически не изменилась. За 2019 год в вечность отошли 486,8 тысяч украинцев.
Что говорят в ВОЗ
ВОЗ опубликовала исследование, от каких болезней чаще всего в мире умирают люди. Среди лидеров оказались:
- болезни сердца;
- инсульты;
- хронические заболевания легких,
- инфекции нижних дыхательных путей;
- рак;
- болезнь Альцгеймера;
- диарея;
- сахарный диабет
- болезни почек.
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