Фальшивые журналисты и "загадочный" автобус: какие нарушения зафиксировали на выборах в Конотопе
В Конотопе в воскресенье, 24 января, проходят повторные местные выборы. Правоохранители сообщили о 7 нарушениях во время избирательного процесса.
Один из избирателей разорвал свой бюллетень. Об этом сообщает "Голос Конотопа".
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Что известно о нарушениях в Конотопе
- На одном из избирательных участков неизвестные, выдавая себя за журналистов, вмешивались в работу комиссии и мешали работать.
- Кроме того, правоохранителям сообщили об автобусе вблизи избирательного участка. В его салоне якобы подкупали избирателей. Однако впоследствии выяснилось, что это обычный рейсовый автобус.
- Также один человек нарушил тайну голосования. Он выложил фотографию своего бюллетеня в социальную сеть.
Что известно о повторных выборах в Конотопе
- 25 октября 2020 года Александр Луговой стал победителем местных выборов.
- 16 ноября он умер от коронавируса.
- За должность 24 января соревнуются 7 кандидатов. Львиная доля из них – самовыдвиженцы.
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