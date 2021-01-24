В Конотопе в воскресенье, 24 января, проходят повторные местные выборы. Правоохранители сообщили о 7 нарушениях во время избирательного процесса.

Один из избирателей разорвал свой бюллетень. Об этом сообщает "Голос Конотопа". Актуально В Конотопе выбирают мэра: какая явка избирателей Что известно о нарушениях в Конотопе На одном из избирательных участков неизвестные, выдавая себя за журналистов, вмешивались в работу комиссии и мешали работать. Кроме того, правоохранителям сообщили об автобусе вблизи избирательного участка. В его салоне якобы подкупали избирателей. Однако впоследствии выяснилось, что это обычный рейсовый автобус. Также один человек нарушил тайну голосования. Он выложил фотографию своего бюллетеня в социальную сеть. Что известно о повторных выборах в Конотопе 25 октября 2020 года Александр Луговой стал победителем местных выборов.

16 ноября он умер от коронавируса.

За должность 24 января соревнуются 7 кандидатов. Львиная доля из них – самовыдвиженцы.