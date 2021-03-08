Черновицкая область одной из первых стала "красной зоной": здесь не должны работать рестораны, не останавливаться поезда и рынки должны быть закрыты. Однако, несмотря на запреты, люди устраивают шумные гуляния в учреждениях.

Ежедневные рейды по ресторанам, рынкам и клубам проводят работники Госпродпотребслужбы и полиция. Об их результатах на своем фейсбуке рассказывает руководительница управления Госпродпотребслужбы Анжела Косован.

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В ресторанах громкие гуляния

Всего за сутки работники Госпродпотребслужбы в Черновицкой области провели 179 проверок. Нарушения обнаружили на 36 из них. При этом составили 8 протоколов о нарушении санитарных норм и предоставили 50 рекомендаций относительно будущей работы.

В самом центре города, на территории коммунального предприятия – парке Шевченко инспекторы застали шумную вечеринку в ресторане "Парковая башня". Руководительница инспекции заметила, что на такие нарушения должна обращать внимание дирекция парка.

Вблизи другого парка в городе тем временем работал ресторан "Winston Hall". Там устроили громкую свадьбу на более 100 человек.

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На цветочном рынке толпы людей

На 8 марта на цветочном рынке в Черновцах аншлаг. Как сообщает издание "Молодой Буковинец", на территории узкого базарчике образовалась настоящая "толкучка".



Толпа на цветочном рынке в Черновцах / Скриншот с видео

На видео, которыми делятся пользователи соцсетей, видно: на рынке не все продавцы и покупатели находятся в масках. В комментариях люди возмущаются, почему этот непродуктовый рынок работает и почему на это не реагирует власть.

Кстати. 3 марта под зданием ОГА в Черновцах состоялась "антикарантинная акция". На нее собрались около сотни предпринимателей, которые возмутились введению усиленного карантина.

Какие ограничения действуют на Буковине

В регионе запрещена работа предприятий общественного питания. Заказ можно оформлять только с доставкой или на вынос.

ТРЦ и развлекательные заведения, непродовольственные магазины не работают.

Не работают спортзалы, фитнес-клубы, бассейны.

Учебные заведения – на дистанционном обучении.



Ограничения различных "цветных" зон в Украине / Инфографика 24 канала