Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в течение прошлой недели составило и направило в суд 11 админпротоколов. Из них 10 – в отношении представителей партий и распорядителей избирательных фондов.

В связи с нарушением порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей 6 партий.

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Речь идет о таких политсилах

"Общественное движение "Народный контроль" (руководитель – Дмитрий Добродомов);

"Киевская Русь – Украина" (руководитель – Александр Кравченко);

"Партия Сергея Суханова" (руководитель – Сергей Суханов);

"Партия Владимира Буряка "Єднання" (руководитель – Александр Коваленко);

"Україна – Вперед!" (руководитель – Валерия Солод);

"Социальная справедливость" (руководитель – Ирина Юрченко).

Еще 4 административных протокола были составлены в отношении распорядителей и вкладчиков избирательных фондов кандидатов, участвовавших в местных выборах.

Также направлен в суд админпротокол в отношении начальника управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития департамента экономического развития и торговли Закарпатской областной государственной администрации Леонида Багрия.

Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации чиновника, проверку которой НАПК провело в 2020 году.

После признания неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины действия всех лиц, которые указали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов в декларациях за 2018, 2019 годы, переквалифицированы на административные правонарушения по статье 172-6 КУоАП.

Обратите внимание! Список лиц, которых приглашает НАПК для предоставления объяснений, размещается в разделе их сайта под названием "Мониторинг деятельности Национального агентства".

Что этому предшествовало: коротко