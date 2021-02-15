Нарушали финотчетность: НАПК направило в суд протоколы в отношении 10 руководителей партий
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в течение прошлой недели составило и направило в суд 11 админпротоколов. Из них 10 – в отношении представителей партий и распорядителей избирательных фондов.
Источник:НАПК
В связи с нарушением порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей 6 партий.
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Речь идет о таких политсилах
- "Общественное движение "Народный контроль" (руководитель – Дмитрий Добродомов);
- "Киевская Русь – Украина" (руководитель – Александр Кравченко);
- "Партия Сергея Суханова" (руководитель – Сергей Суханов);
- "Партия Владимира Буряка "Єднання" (руководитель – Александр Коваленко);
- "Україна – Вперед!" (руководитель – Валерия Солод);
- "Социальная справедливость" (руководитель – Ирина Юрченко).
Еще 4 административных протокола были составлены в отношении распорядителей и вкладчиков избирательных фондов кандидатов, участвовавших в местных выборах.
Также направлен в суд админпротокол в отношении начальника управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития департамента экономического развития и торговли Закарпатской областной государственной администрации Леонида Багрия.
Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации чиновника, проверку которой НАПК провело в 2020 году.
После признания неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины действия всех лиц, которые указали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов в декларациях за 2018, 2019 годы, переквалифицированы на административные правонарушения по статье 172-6 КУоАП.
Что этому предшествовало: коротко
- Национальное агентство по предотвращению коррупции 8 февраля пригласило к себе 18 человек. Среди них были и руководители украинских политических партий. Все должны были предоставить объяснения относительно возможных нарушений, связанных с декларированием.
- В НАПК отметили, что к публичному обнародованию информации этих лиц пригласили с помощью официального письма.
- Речь идет о возможных нарушениях требований законов "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
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