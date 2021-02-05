Отныне украинцы имеют четкий механизм – как созвать всеукраинский референдум. В Конституции и раньше было закреплено право на народовластие. Впрочем только сейчас народные депутаты исправили юридический пробел и приняли необходимый документ.

Источник: 24 канал

По словам политолога Владимира Фесенко, этот закон соответствует современным нормам проведения референдумов. Документ учитывает международный опыт, возможность более широко применять право на народовластие, а также значительно расширяет предохранители.

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Референдум можно созвать за подписями 3 миллионов граждан

Всеукраинский референдум можно созвать при условии 3 миллионов подписей из двух третей всех регионов. На референдум можно выносить изменения лишь к 3 разделам Конституции с четким вопросом, который предусматривает ответ "да" или "нет".

Проголосовать должны не менее 50% избирателей. Впрочем, вопросы, которые могут навредить суверенитету и национальной безопасности Украины, выноситься точно не будут.

Только вопросы общенационального значения могут выноситься через народную инициативу. Или вопрос об отмене отдельных норм законов,

– пояснила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В то же время некоторые критики документа уверяют, что обычные люди не смогут воспользоваться инструментом народовластия. Кроме этого, Центральную избирательную комиссию могут просто забросать референдумным спамом перед выборами.

Референдум могут затормозить в Конституционном суде

Еще одна проблема – народовластие могут затормозить в Конституционном суде. Именно ему поручено проверять референдумы на соответствие основному закону. И тамошние служители уже указывают на риски.

Судья КСУ Игорь Слиденко считает, что наибольшие риски связаны с нелепыми нормами, которые фактически подменяют парламентаризм и позволяют с помощью референдума принимать или отменять законы.

Второй фактор – акценты именно на территориальные вопросы референдумов. Это при условии, что часть Украины оккупирована и когда де-факто Украина находится в состоянии войны,

– отметил он.

Как рассказала координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, всеукраинский референдум – лишь опрос, который в зависимости от вопроса должны воплотить соответствующие органы. Речь идет о президенте, правительстве или Верховной Раде. Поэтому созвать всеукраинский референдум – дело точно не из дешевых.

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Сам инструмент народовластия уже внедряли в Украине. На референдуме 1 декабря 1991 года украинцы абсолютным большинством поддержали независимость страны. Еще за десяток лет, по инициативе президента Леонида Кучмы, созвали второй.

Однако его раскритиковали и восприняли как элемент политической борьбы. Поиск политических дивидендов забрасывали и Владимиру Зеленскому за его 5 вопросов на выходе из участков местных выборов 2020. Поэтому дадут ли народу воспользоваться властью, или власть в очередной раз воспользуется народовластием – узнаем вскоре.