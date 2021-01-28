Народные депутаты предложили новую схему растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Верховная Рада опубликовала 2 законопроекта, которыми предлагает внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Источник: Верховная Рада

Новые законопроекты предусматривают единый подход к растаможиванию авто, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушениями таможенных правил, то есть так называемых "евроблях".

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Что предлагают в документах

Таможенное оформление "евроблях" хотят проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

"евроблях" хотят проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения НДС, согласно предложенным нормам, станет только акцизный налог. Сумма акцизного налога должна определяться плательщиком налога по ставке, которая зависит от возраста транспорта, объема двигателя и типа горючего.

Инициаторы законопроектов заявляют, что в случае принятия такой схемы, оформление "евробляхи", ввезенной в Украину до 31 декабря 2020 года, будет стоить примерно 1 тысячу евро.

Изменения обязывают правительство инициировать на международном уровне урегулирование вопроса дистанционного снятия с учета транспорта в соответствующих регистрационных органах иностранных государств.

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