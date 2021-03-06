Народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" много раз летали в Крым и Россию. Происходило это уже после вооруженной агрессии Москвы.

Среди депутатов, которые отличились поездками к оккупантам – Ренат Кузьмин и Тарас Козак.

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Абсолютный рекордсмен

Чаще всего "в гости" к боевикам летал заместитель генпрокурора президента-беглеца Виктора Януковича Кузьмин. В течение 2015 – 2019 годов он летал рейсом Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт-Петербург – Симферополь) около 240 раз.

Заметим, нардепом Кузьмин стал в 2019 году. Тогда на внеочередных выборах в Верховную Раду он попал в "проходную" часть партийного списка ОПЗЖ. До этого замгенпрокурора находился в розыске как фигурант расследований, начатых после Майдана.

По данным российского издания, в сентябре 2019 года, уже с депутатским мандатом, Кузьмин дважды летал в Симферополь из Москвы. 9 марта 2020 года он добирался из Минска в российскую столицу бизнес-джетом T7-BRG, а уже на следующий день летел бортом T7-GEM из Москвы в Вильнюс.

Кузьмин брал с собой однопартийцев

Вместе с Кузьминым путешествовали его однопартийцы-нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, белорусский нефтяной бизнесмен Николай Воробей, который попал под санкции ЕС и помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.

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Издание также утверждает, что во время полетов из России в Гонконг и Доминикану Кузьмин пользовался паспортом, который по количеству цифр соответствует российскому зарубежному.

Кроме того, с документом, соответствующему формату российского загранпаспорта, 24 января 2020 года летел из Ростова в Кишинев нардеп Козак – владелец заблокированных телеканалов.

Что известно о поездках к оккупантам Козака

В других случаях Козак пользовался украинским паспортом. По данным издания, с 2016 года он летал из Москвы в Лондон, Болонью, Франкфурт-на-Майне, Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград и Стамбул.

В частности 14 сентября 2020 года Козак якобы возвращался из Симферополя в столицу России на "Фальконе" компании "Газпромавиа". Тем же рейсом добирались депутат Госдумы Дмитрий Свищев и российский бизнесмен Владимир Палихата.

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В декабре 2018 и феврале 2019 нардеп Козак также летал в Казань на бизнес-джете T7-BRG.

Кстати, в самолете с Козаком оба раза находились совладелец компании, поставляющей спецтехнику ФСБ Валерий Битаев, и Нисан Моисеев – владелец швейцарской фирмы Proton Energy Group, занимавшейся поставками в Украину дизельного топлива.

У жены Козака есть российский паспорт

По данным издания, украинские спецслужбы утверждают, что у жены Козака – Натальи Лавренюк – также российский паспорт. Его она якобы показывала во время поездок из Москвы в Симферополь, Минск, Анапы, Стамбул, Ростова и других городов.

27 сентября 2020 года Лавренюк вместе с Козаком прилетела из Крыма в Ростов. На борту бизнес-джета с ними якобы был заместитель начальника российской энергетической таможни Григорий Инночкина с женой.

Издание пишет, что обращалось к Козаку и Кузьмину за комментарием через отдел служебной корреспонденции Верховной Рады. Там заверили, что адресаты письма получили, но ответа не прислали.