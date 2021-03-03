Фракция "Голос" собрала 46 подписей нардепов для обращения в Конституционный Суд по поводу назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Будут просить признать это назначение неконституционным.

Для регистрации нужно было 45 подписей, насобирали немного больше. Об этом заявила член профильного комитета, нардеп от "Голоса" Наталия Пипа.

Важно Нарушение во время голосования за Шкарлета: ГБР вызвало депутатов на допрос

Кто подписал инициативу

"Голос" – 17 голосов,

"Европейская солидарность" – 25,

"Батькивщина" – 1,

внефракционные – 2,

"За майбутнє" – 1.

Нардепы еще не направили обращение в КСУ. Планируют сделать это в пятницу, 5 марта, поскольку еще есть желающие присоединиться к инициативе.

Что этому предшествовало

Государственное бюро расследований вызвало 4 нардепов от "Голоса" на допрос. Все потому, что они являются свидетелями по делу о вероятном кнопкодавстве во время назначения Шкарлета.

К слову, Рада поддержала назначение Шкарлета 17 декабря 2020 года, хотя комитет перед тем дважды одобрил представление его кандидатуры.

Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавстве 18 января.

Представитель "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что исчезло видео с кнопкодавством в Раде за назначение министра.

Обратите внимание! После назначения Шкарлета нардепы кричали " Позор". Это связано с плагиатом в его научных трудах и причастностью к "Партии регионов".