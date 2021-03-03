Собрали подписи: нардепы обратятся в КСУ из-за назначения Шкарлета
Фракция "Голос" собрала 46 подписей нардепов для обращения в Конституционный Суд по поводу назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Будут просить признать это назначение неконституционным.
Источник:"Радио Свобода"
Для регистрации нужно было 45 подписей, насобирали немного больше. Об этом заявила член профильного комитета, нардеп от "Голоса" Наталия Пипа.
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Кто подписал инициативу
- "Голос" – 17 голосов,
- "Европейская солидарность" – 25,
- "Батькивщина" – 1,
- внефракционные – 2,
- "За майбутнє" – 1.
Нардепы еще не направили обращение в КСУ. Планируют сделать это в пятницу, 5 марта, поскольку еще есть желающие присоединиться к инициативе.
Что этому предшествовало
- Государственное бюро расследований вызвало 4 нардепов от "Голоса" на допрос. Все потому, что они являются свидетелями по делу о вероятном кнопкодавстве во время назначения Шкарлета.
- К слову, Рада поддержала назначение Шкарлета 17 декабря 2020 года, хотя комитет перед тем дважды одобрил представление его кандидатуры.
- Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавстве 18 января.
- Представитель "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что исчезло видео с кнопкодавством в Раде за назначение министра.
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