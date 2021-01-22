Народный депутат из "Слуги народа" Игорь Василькивский считает, что российский рэпер Элджей должен выступать в Украине. А парламентарий из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко спрашивал СБУ о возможности въезда в Украину актеров из России.

Депутаты имеют право рассылать обращения в различные государственные учреждения, на которые там обязаны отвечать. "Схемы" смогли добраться до этих писем, и теперь рассказывают, о чем в них говорится.

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"Слуга народа" Василькивский хотел бы видеть в Украине Елджея

19 мая 2020 года народный депутат из "Слуги народа" Игорь Василькивский написал депутатское обращение в Государственную пограничную службу.

Он просил сообщить официальную позицию ведомства "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина России Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним – Элджей)".

На вопрос журналистов, в чьих интересах депутат писал обращения, Василькивский ответил: "В интересах Елджея". А мотивировал свое обращение просьбами со стороны организаторов концертов и гастролей в Одессе и области.



Депутат Василькивский считает, что россиянин Элджей должен выступать в Украине / Фото "Схем"

Обратим внимание, что в то время к Елджею действовал запрет Службы безопасности Украины (от 2018 года) на въезд из-за гастролей в Крыму после его оккупации Россией. Срок запрета – 3 года. Однако его отменил Окружной админсуд Киева в июне 2020 по иску Елджея. СБУ это решение суда не оспаривала.

Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров

Депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в депутатском обращении от 17 февраля 2020 года в СБУ и к пограничникам интересовался возможностью въезда в Украину российских актеров.

И все бы ничего, но эти актеры посещали Крым после его оккупации. Более того, некоторые из них публично одобряли оккупацию Россией полуострова.

В письме Гончаренко просит предоставить ему "официальную информацию об отсутствии запрета на въезд" касаемо 8 артистов из России. Объяснил обращение депутат тем, что об этом попросили в "Московском театре "Школа современной пьесы".



Депутат Гончаренко интересовался разрешениями на въезд для российских актеров / Фото "Схем"