В Раде хотят сменить председателя аграрного комитета: какая причина
В Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Члены комитета имеют целью отстранить народного депутата Николая Сольского от должности главы.
Источник: РБК-Украина
Нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал, что соответствующее решение приняли во время заседания комитета 27 января.
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В комитете выразили недоверие Сольскому
Ивченко утверждает, что 13 из 25 членов комитета отдали свой голос за то, чтобы выразить недоверие Сольскому. Все депутаты от "Слуги народа" проголосовали за это решение. Также его поддержали народные избранники из других фракций – среди них "Батькивщина".
Вскоре слуги народа направят решение об отстранении главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Если 226 народных депутатов поддержат это постановление, то Аграрному комитету назначат нового руководителя. По словам Ивченко, торги за смену главы комитета начались.
Почему Сольского хотят отстранить
Нардепы считают, что работа комитета является недостаточно эффективной. По их мнению, отстранение Сольского решит эту проблему.
Стоит также отметить, что 26 января Давид Арахамия пригрозил нардепам от "Слуги народа" исключением из фракции, если они не поддержат во втором чтении закон о референдуме. Николай Сольский был среди тех, кто не проголосовал за этот законопроект.
Кто такой Николай Сольский?
Николай Сольский уроженец Львовщины. С 2007 года соучредитель "Украинского Аграрного холдинга". В 2019 году Сольского на парламентских выборах избрали в Верховную Раду. Также в 2019 году он возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
Интересно и то, что в 2018 году Россия включила его в список украинцев, на которых распространяются санкции.
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