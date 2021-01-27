В Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Члены комитета имеют целью отстранить народного депутата Николая Сольского от должности главы.

Источник: РБК-Украина

Нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал, что соответствующее решение приняли во время заседания комитета 27 января.

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В комитете выразили недоверие Сольскому

Ивченко утверждает, что 13 из 25 членов комитета отдали свой голос за то, чтобы выразить недоверие Сольскому. Все депутаты от "Слуги народа" проголосовали за это решение. Также его поддержали народные избранники из других фракций – среди них "Батькивщина".

Вскоре слуги народа направят решение об отстранении главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Если 226 народных депутатов поддержат это постановление, то Аграрному комитету назначат нового руководителя. По словам Ивченко, торги за смену главы комитета начались.

Почему Сольского хотят отстранить

Нардепы считают, что работа комитета является недостаточно эффективной. По их мнению, отстранение Сольского решит эту проблему.

Стоит также отметить, что 26 января Давид Арахамия пригрозил нардепам от "Слуги народа" исключением из фракции, если они не поддержат во втором чтении закон о референдуме. Николай Сольский был среди тех, кто не проголосовал за этот законопроект.

Обратите внимание! В 2020 году Николай Сольский заявлял, что проводить референдум о разрешении иностранцам покупать землю – нелогично. По его словам, на все нужно время, а референдум это не вопрос 2020 года и, возможно, даже не 2021 года.