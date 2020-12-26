Нардепам от "Слуги народа" запретили раздувать панику из-за нового штамма COVID-19, – СМИ
Депутатам от "Слуги народа" советуют не преувеличивать угрозу от нового штамма коронавируса. Информационные отделы фракции даже подготовили соответствующий документ с эфирными тезисами для народных избранников.
О чем говорится в документе
"Слугам" советуют не бояться процесса мутации вирусов, поскольку они "постоянно мутируют естественным образом". Для примера в тезисах приводят вирус гриппа, который, по словам ученых, "мутирует чаще". Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении "Бабель".
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В документе отметили, что в Украине в конце декабря из-за нового штамма коронавируса изменят ПЦР-системы. Это произойдет после того, как Великобритания опубликует исследования об изменении коротких фрагментов ДНК или РНК-мишени, которая и выявляет вирус.
Кроме того, депутатов призывают говорить, что сейчас отсутствуют подтверждения того, что новый штамм не будет реагировать на уже разработанные вакцины.
В теме о вакцинации много спекуляций, поэтому давайте не будем делать необоснованных выводов, не имея соответствующих данных. Все вакцины будут быстро проверены на способность реагировать и на этот новый штамм,
– отметили авторы документа.
Почему Украина не прекратила авиасообщение с Великобританией
В "Слуге народа" объяснили, почему Кабмин не принял решение о запрете авиасообщения с Великобританией, хотя уже более 40 стран сделали это.
- Между государствами действует визовый режим, ограничивающий количество тех, кто путешествует.
- Сейчас в Украину из Великобритании преимущественно возвращаются наши граждане. Поэтому в случае закрытия авиасообщения пришлось бы обеспечивать для них возможность вернуться домой.
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