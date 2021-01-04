Народным депутатам Украины в декабре 2020 года выплатили 7 004 679 гривен компенсации за жилье. В целом расходы компенсировали 160 парламентариям.

Среди нардепов, которые получили наибольшую сумму компенсации, есть член депутатской группы "Доверие" и народные избранники фракции "Слуга народа". Об этом со ссылкой на данные Аппарата Верховной Рады сообщает UUN.

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Кому выплатили самую большую компенсацию

Александру Сухову – 178 000 гривен;

Мусе Магомедову – 150 150 гривен;

Максиму Заремскому – 118 950 гривен;

Сергею Кузьминых – 118 950 гривен;

Артему Дмитруку – 99 450 гривен.

Кстати, Дмитрук получал одну из крупнейших компенсаций и в октябре. Тогда народному избраннику выплатили 39 650 гривен.