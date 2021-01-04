Нардепам в декабре компенсировали более 7 миллионов гривен за жилье
Народным депутатам Украины в декабре 2020 года выплатили 7 004 679 гривен компенсации за жилье. В целом расходы компенсировали 160 парламентариям.
Среди нардепов, которые получили наибольшую сумму компенсации, есть член депутатской группы "Доверие" и народные избранники фракции "Слуга народа". Об этом со ссылкой на данные Аппарата Верховной Рады сообщает UUN.
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Кому выплатили самую большую компенсацию
- Александру Сухову – 178 000 гривен;
- Мусе Магомедову – 150 150 гривен;
- Максиму Заремскому – 118 950 гривен;
- Сергею Кузьминых – 118 950 гривен;
- Артему Дмитруку – 99 450 гривен.
Кстати, Дмитрук получал одну из крупнейших компенсаций и в октябре. Тогда народному избраннику выплатили 39 650 гривен.
Что известно о компенсации за проживание нардепов
По закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии могут получать компенсацию за аренду жилья в Киеве, если они не имеют собственного жилья там.
Отметим, согласно данным электронных деклараций, 25 нардепов, которые арендуют жилье за бюджетные средства, являются миллионерами. Большинство из них являются членами пропрезидентской фракции "Слуга народа".
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