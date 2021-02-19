Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина сообщила, что заболела COVID-19. А все, мол, потому, что "не дождалась вакцины".

Обо всем этом политик написала в комментариях под сообщением в фейсбуке коллеги – Ирины Геращенко.

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Депутат из "Европейской Солидарности" Нина Южанина жалеет, что более года держалась (не болела на COVID-19), но так и "не дождалась вакцины".

"Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан И я их выполняла, работая с большим-большим количеством людей ", – предостерегла депутат.

И сразу выразила резкую критику в сторону власти, в частности – главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Это вы, господин Максим Степанов, виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан!!! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула,

– эмоционально написала Южанина.

К слову, еще в конце 2020 спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что COVID-19 в общем переболели более 60 народных депутатов.



Депутат из "ЕС" подхватила коронавирус / Скриншот комментария в фейсбуке

Когда начнется вакцинация против коронавируса в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов и главный санврач Украины Виктор Ляшко от начала 2021 убеждали, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется в феврале. Называли и приблизительную дату – 15 число.

Пока же вакцинация (по состоянию на 19 февраля) так и не началась, конкретных дат ее начала власть не называла. Но 18 февраля стало известно, что глава Минздрава вылетел в Индию.