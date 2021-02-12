Нардеп от "слуг" Шевченко побывал на собрании у Лукашенко
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко 11 февраля посетил Всебелорусское собрание. На нем выступал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Источник:Фейсбук Евгения Шевченко
Депутат сам обнародовал фото с события, а во время выступления Лукашенко вел стрим из минского Дворца Республики.
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Кстати, сфотографировался Шевченко на фоне сцены. На пиджаке у мужчины был значок украинского флага. Нардеп подписал фотографию лаконично: "Минск".
Кстати, Шевченко в декабре 2020 года уже посещал Минск.
Кто еще побывал на собрании
На мероприятии также заметили лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии.
Петр Симоненко в Минске / фото с сайта КП
Что известно о белорусском собрании
- Лукашенко созвал VI Всебелорусское народное собрание в течение 11 и 12 февраля. Он говорил, что это собрание станет "зонтиком для всей страны в переходный период".
- Выступая, политик анонсировал референдум по новой конституции Беларуси в начале 2022 года.
- Кроме того, Лукашенко назвал условия своей отставки.
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