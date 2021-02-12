Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко 11 февраля посетил Всебелорусское собрание. На нем выступал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Депутат сам обнародовал фото с события, а во время выступления Лукашенко вел стрим из минского Дворца Республики.

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Кстати, сфотографировался Шевченко на фоне сцены. На пиджаке у мужчины был значок украинского флага. Нардеп подписал фотографию лаконично: "Минск".

Кстати, Шевченко в декабре 2020 года уже посещал Минск.