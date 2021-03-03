В Верховной Раде рассмотрят законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает заключение нардепов за ложь в декларациях. Правда, депутатам надо успеть принять решение до 31 марта 2021 года.

Депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук рассказал, что законопроект президента предлагает фактически то же, что было указано в документе политсилы. Их проект не прошел голосования.

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Принять закон надо до 31 марта

Андрей Осадчук предполагает, что Президент Украины намеренно задерживал представление законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.

Так что Зеленский так "тянул", получается, что Рада не успеет его принять до 31 марта,

– заявил нардеп.

Справка. 31 марта истекает срок подачи электронных деклараций 2020 года. Соответственно, если не принять законопроект, не будет наказания и заключения тех, кто солгал в декларациях 2020 года.

Сходство законопроектов

По его словам, сейчас конкуренция между фракцией и Зеленским за авторство законопроекта. Впрочем, вместо документа "Голоса" приняли иное решение.

Он отметил, что при этом нардепы фракции были очень последовательны и категоричны. Члены "Голоса" заявили, что их не устраивают формулировки. Однако, как пояснил Осадчук, в декабре невозможно было принять другое решение.

Мы были вынуждены проголосовать до конца декабря, чтобы уголовная ответственность распространялась на декларации 2020 года,

– рассказал он.

Прогноз о поддержке

Андрей Осадчук считает, что законопроект удастся принять. Однако, по его мнению, значительная часть нардепов "Оппозиционной платформы – За жизнь" и часть нардепов "Слуги народа" будут голосовать против законопроектов.

Задача "Голоса"

По словам нардепа, сейчас в "Голосе" есть задача объединить законопроекты и признать их альтернативными друг к другу. Это необходимо для того, чтобы представители могли выступить и высказать свою позицию в этом вопросе.

"Голос" будет делать все, что в наших силах. Однако есть много сопротивления со стороны нардепов,

– отметил Осадчук.

Он заявил, что возвращение заключений за коррупцию было одним из основных обязательств перед западными партнерами Украины. В частности, это указано в ассоциации с Европейским Союзом.

Также Осадчук отметил, что электронные декларации подают более 1 миллиона 200 тысяч граждан, поэтому "правила" выбирали не только для топовых коррупционеров.

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