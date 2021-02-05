Нардеп Ілля Кива назвав журналіста пі****сом та порадив засунути довідки в одне місце: відео 18+
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива знову потрапив у скандал прямо у приміщенні Верховної Ради. Цього разу він не поладив з журналістом Bihus.info, зя ким вступив у перепалку через незручні запитання. А самого Дениса Бігуса Кива назвав "гомосексуалістом і пі****сом".
Источник:Фейсбук Данила Мокрика
Спроби журналіста Данила Мокрика поставити кілька запитань у рамках свого розслідування Іллі Киві завершилась бурхливою реакцією останнього.
До теми Треба дати їм під ж*пу, – Кива про пародію "Кварталу 95", де його назвали "собакою Медведчука"
Кива не шкодував лайливих слів на адресу журналістів
Усі докази та довідки від СБУ політик запропонував "засунути йому в ср**у" спочатку самому Мокрику. Згодом вже дісталось і керівнику Bihus.info Денису Бігусу.
Я знаю, що ваш керівник пі***ас і гомосексуаліст... Ви є посібником пі***аса. Ви займаєтеся дешевим пі***жем і провокаціями,
– не звертав уваги на достатню кількість очевидців нардеп.
Журналіст, незважаючи на очевидно поганий настрій депутата, таки намагався отримати відповідь на свої запитання. Мокрик зазначив, що Кива отримує зарплату з грошей платників податків, проте цей аргумент на представника ОПЗЖ не подіяв. Політик пішов у контратаку і порадив Бігусу заплатити "податки за всі вкрадені гроші".
Дивіться відео перепалки Киви з журналістом/ Відео PavlovskyNews/ Увага! На відео – нецензурна лексика, 18+
Як прокоментував інцидент Данило Мокрик
На скандальні події у Раді дописом у фейсбуці відреагував і сам учасник – Данило Мокрик. Журналіст не повідомив, щодо якого розслідування були питання Киві, проте зазначив, що воно вийде незабаром.
Таке бидляцьке спілкування нардепа і з журналістом, і просто з платником податків, за гроші якого Кива підтримує свою життєдіяльність, – це треш. Те, що ОПЗЖ провело в Раду і тримає в себе таке – це обличчя ОПЗЖ. Головне обличчя,
– вважає Мокрик.
Кива у стінах парламенту видає більше лайки, ніж осмислених речень, вважає журналіст. А найбільше обурює те, що з приводу такої ганебної поведінки мовчить профільні комітети парламенту – з депутатської етики та свободи слова.
Поделиться новостью