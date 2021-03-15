Политик Александр Дубинский имел определенные расхождения во взглядах с руководством партии "Слуг народа", это одна из причин, почему его исключили. Однако он еще может обжаловать такое решение.

В то же время обжалование Дубинским решения может быть "довольно странным". Такое мнение высказала депутат из" Слуги народа " Галина Янченко.

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Обжалование решения

Она подчеркнула, что сначала решение об исключении нардепа приняла фракция, а 15 марта – руководство партии. Поэтому, по ее словам, непонятно к кому должен обращаться политик.

Я думаю, что возвращение Дубинского может быть, если он сделает определенные выводы из этой ситуации и изменит свое поведение в стенах Рады. Это ключевой фактор возвращения его и в партию, и фракцию,

– заявила Янченко.

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Нардеп подчеркнула, что с Дубинским неоднократно возникали "расхождения во взглядах" – их озвучивало и руководство партии, и другие депутаты. Однако, по ее словам, разговоры не дали никакого результата. Она отметила, что в таком случае партия имеет право принимать такое радикальное решение.

Он (Дубинский – 24 канал) часто не голосовал вообще. Его либо не было в зале, либо он просто не участвовал в голосовании. Этот вопрос также поднимали и ставили ему. Такое поведение вызвало много вопросов и у руководства партии, и у депутатов,

– объяснила Янченко.

По ее словам рейтинг политсилы зависит не только от поведения конкретных депутатов. Однако депутат отметила, что Дубинский "часто ставил под сомнение решение фракции, которые принимались большинством". В частности речь идет о некоторых законопроектах, что, по ее мнению, также не способствовало рейтингу политсилы.

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