Нардеп Анна Скороход уже в третий раз больна COVID-19: она опубликовала видео
Внефракционный народный депутат Анна Скороход уже в третий раз заболела смертоносным вирусом COVID-19. Она заверила, что чувствует себя стабильно.
Источник:Фейсбук Анны Скороход
Нардеп лично сообщила о болезни, записав видеообращение. Она отметила, что никто из родных не заболел.
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Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Не знаю, почему он (коронавирус – 24 канал) от меня никак не отстанет,
– сказала Скороход.
"Я уже в довольно неплохом состоянии. Слава Богу, ребенок и другие члены семьи имеют отрицательный результат теста, поэтому все хорошо", – заверила нардеп.
Она призвала всех заботиться о своем здоровье, носить маски, пользоваться антисептиками и мыть руки.
COVID-19 у Анны Скороход: кратко
- Впервые Анна Скороход 28 марта узнала о том, что заболела коронавирусом. У нее были такие симптомы: ломота в теле, головная боль и температура тела 38 градусов.
- 4 апреля у новорожденного ребенка нардепа тоже обнаружили болезнь.
- Второй положительный результат теста Скороход получила уже 6 апреля. Тогда она с ребенком находилась в инфекционном отделении 1-й клинической больницы.
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