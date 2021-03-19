Внефракционный народный депутат Анна Скороход уже в третий раз заболела смертоносным вирусом COVID-19. Она заверила, что чувствует себя стабильно.

Нардеп лично сообщила о болезни, записав видеообращение. Она отметила, что никто из родных не заболел.

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Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Не знаю, почему он (коронавирус – 24 канал) от меня никак не отстанет,

– сказала Скороход.

"Я уже в довольно неплохом состоянии. Слава Богу, ребенок и другие члены семьи имеют отрицательный результат теста, поэтому все хорошо", – заверила нардеп.

Она призвала всех заботиться о своем здоровье, носить маски, пользоваться антисептиками и мыть руки.

COVID-19 у Анны Скороход: кратко