Володимир Зеленський запевняє, що напруження між Україною та Сполученими Штатами немає, попри відсутність контакту з Джо Байденом. Свідченням цього є розмова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це український лідер заявив на спільному з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем брифінгу.

Читайте також Ми – ваші друзі, – голова Євроради Мішель про переговори із Зеленським

Зеленський про відносини України та США

Президента запитали, чи немає напруження у взаєминах з адміністрацією нового президента США, адже контактів із Джозефом Байденом у нього ще не було.

Щодо відносин зі Сполученим Штатами, то контакт з адміністрацією президента Байдена був: у міністра закордонних справ пана Кулеби із паном Блінкеном. Я знаю детальний зміст їхньої розмови,

– зазначив Зеленський.

За його словами, напруження, відповідно до цієї розмови, ніхто ніякого не відчуває, навпаки – "є підтвердження підтримки від стратегічного партнера України".

Довідка. Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що робота над організацією розмови між президентами України та США триває. Однак президент Джо Байден "зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному".