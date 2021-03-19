Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Тот уже отреагировал на заявление довольно детским выражением. Ситуация стала напряженной. В США заверили, если Россия и дальше будет вмешиваться в политику Америки – пусть ожидает серьезных действий со стороны США.

Представительница Института американского предпринимательства Элизабет Броу подчеркнула, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела США. Если будет делать это – в Америке заморозят их банковские счета.

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Чьи именно это будут счета – не будут предупреждать. Однако обещают использовать рычаги либеральной демократии.

Пока нет деталей о том, какие именно будут санкции против России. В то же время американские медиа со ссылкой на собственные источники убедили, что Белый дом настроен решительно.

Заявление "Большой семерки"

"Большая семерка" остается полностью приверженной выполнению санкций и продолжит поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Они подчеркнули, что Россия – участница конфликта на Донбассе, а не посредница.

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Восстановление вакцинации препаратом AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Страны решили, что препарат вернут в кампанию вакцинации.

Напомним, что вакцинацию приостановили из-за сообщений о возможных побочных эффектах в ряде стран.

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