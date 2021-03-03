Владимир Зеленский уверяет, что напряжения между Украиной и Соединенными Штатами нет, несмотря на отсутствие контакта с Джо Байденом. Свидетельством этого является разговор министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом украинский лидер заявил на совместном с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем брифинге.

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Зеленский об отношениях Украины и США

Президента спросили, нет ли напряжения в отношениях с администрацией нового президента США, ведь контактов с Джозефом Байденом у него еще не было.

Что касается отношений с Соединенным Штатами, то контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора,

– отметил Зеленский.

По его словам, напряжения, соответственно к этому разговору, никто никакого не чувствует, наоборот – "есть подтверждение поддержки от стратегического партнера Украины".

Справка. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается. Однако президент Джо Байден "сосредоточен на внутриполитической повестке дня".