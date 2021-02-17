НАПК вызывает "для объяснений" скандального экс-прокурора Кулика
В НАПК хотят пообщаться с бывшим руководителем отдела Генпрокуратуры Константином Куликом. Тема разговора – вероятное декларирования Куликом недостоверных сведений.
Источник:НАЗК
Константина Кулика просят прибыть в Национальное агентство по предотвращению коррупции 19 февраля в период с 10 до 13 часов.
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НАПК приглашает "для дачи объяснений" бывшего прокурора и судью Конституционного Суда
"Для дачи объяснений в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений" антикоррупционеры приглашают:
- Судью Конституционного Суда в отставке Михаила Гультая.
- Бывшего руководителя отдела в Генеральной прокуратуре Константина Кулика.
Пока неизвестно, намерены ли указанные лица посетить НАПК. К слову, в период 15 – 19 февраля в Нацагентстве также ждут 9 руководителей партий и 3 руководителей фондов.
Чем известен Константин Кулик
- В октябре 2019 в New York Times написали об украинском прокуроре Кулике, который составил досье на 7 страниц о якобы коррупции сына Джо Байдена – Хантера.
- В ноябре 2019 из прокуратуры Константина Кулика уволили. Дело в том, что он, как стало известно общественности, незаконно построил часть элитного жилого комплекса Diplomat Hall в Киеве.
- Причем делал он это даже невзирая на то, что шло расследование предполагаемого незаконного обогащения Кулика (в 2016 году ему предъявили обвинение в незаконном обогащении на 2,8 миллиона гривен).
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