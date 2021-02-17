В НАПК хотят пообщаться с бывшим руководителем отдела Генпрокуратуры Константином Куликом. Тема разговора – вероятное декларирования Куликом недостоверных сведений.

Константина Кулика просят прибыть в Национальное агентство по предотвращению коррупции 19 февраля в период с 10 до 13 часов.

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НАПК приглашает "для дачи объяснений" бывшего прокурора и судью Конституционного Суда

"Для дачи объяснений в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений" антикоррупционеры приглашают:

Судью Конституционного Суда в отставке Михаила Гультая.

Бывшего руководителя отдела в Генеральной прокуратуре Константина Кулика.

Пока неизвестно, намерены ли указанные лица посетить НАПК. К слову, в период 15 – 19 февраля в Нацагентстве также ждут 9 руководителей партий и 3 руководителей фондов.

Чем известен Константин Кулик