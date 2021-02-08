Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе 18 человек. Среди них есть и руководители украинских политических партий. Все должны предоставить объяснения относительно возможных нарушений, связанных с декларированием.

Говорится о возможных нарушениях требований законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Кстати Не задекларировал участок в Крыму: в НАПК составили 2 протокола на Тупицкого Кого к себе пригласило НАПК Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности (руководители политических парий) Дмитрий Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль")

Александр Кравченко ("Киевская Русь – Украина");

Александр Коваленко ("Партия Владимира Буряка "Єднання")

Сергей Суханов ("Партия Сергея Суханова")

Валерия Солод ("Украина – Вперед!");

Александр Клименко ("Украинская Народная Партия")

Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок")

Ирина Юрченко ("Социальная справедливость")

Александр Янчук ("Новая политика"). Из-за установленных признаков декларирования недостоверных сведений (судья и чиновники) Михаил Гультай (судья Конституционного Суда Украины в отставке)

Татьяна Егорова-Луценко (первый заместитель председателя Харьковской ОГА)

Джемма Куценко (начальник Юридического отдела Главного управления Государственной казначейской службы в Киевской области);

Любомир Багрий (начальник управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития департамента экономического развития и торговли Закарпатской ОГА). Всех их приглашают на 10 февраля. Относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности (распорядители избирательных фондов) Владимир Гурман (Избирательный фонд кандидата в депутаты Хмельницкого областного совета Владимира Гурмана)

Наталья Крупица (Избирательный фонд кандидата на должность сельского головы Натальи Крупицы)

Александр Сердюк (Избирательный фонд кандидата на должность Новогродовского городского головы Покровского района Донецкой области);

Юлия Савченко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Юлии Савченко)

Геннадий Дашко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Геннадия Дашка). В НАПК отметили, что к обнародованию информации этих лиц пригласили с помощью официального письма. Обратите внимание! Перечень лиц, которых приглашает НАПК для дачи объяснений, размещается в разделе их сайта под названием "Мониторинг деятельности Национального агентства".