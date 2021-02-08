НАПК вызвало для объяснения руководителей партий и распорядителей избирательных фондов: детали
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе 18 человек. Среди них есть и руководители украинских политических партий. Все должны предоставить объяснения относительно возможных нарушений, связанных с декларированием.
Источник:фейсбук НАПК
Говорится о возможных нарушениях требований законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
Кстати Не задекларировал участок в Крыму: в НАПК составили 2 протокола на Тупицкого
Кого к себе пригласило НАПК
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности (руководители политических парий)
- Дмитрий Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль")
- Александр Кравченко ("Киевская Русь – Украина");
- Александр Коваленко ("Партия Владимира Буряка "Єднання")
- Сергей Суханов ("Партия Сергея Суханова")
- Валерия Солод ("Украина – Вперед!");
- Александр Клименко ("Украинская Народная Партия")
- Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок")
- Ирина Юрченко ("Социальная справедливость")
- Александр Янчук ("Новая политика").
Из-за установленных признаков декларирования недостоверных сведений (судья и чиновники)
- Михаил Гультай (судья Конституционного Суда Украины в отставке)
- Татьяна Егорова-Луценко (первый заместитель председателя Харьковской ОГА)
- Джемма Куценко (начальник Юридического отдела Главного управления Государственной казначейской службы в Киевской области);
- Любомир Багрий (начальник управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития департамента экономического развития и торговли Закарпатской ОГА).
Всех их приглашают на 10 февраля.
Относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности (распорядители избирательных фондов)
- Владимир Гурман (Избирательный фонд кандидата в депутаты Хмельницкого областного совета Владимира Гурмана)
- Наталья Крупица (Избирательный фонд кандидата на должность сельского головы Натальи Крупицы)
- Александр Сердюк (Избирательный фонд кандидата на должность Новогродовского городского головы Покровского района Донецкой области);
- Юлия Савченко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Юлии Савченко)
- Геннадий Дашко (Избирательный фонд кандидата на должность городского головы Геннадия Дашка).
В НАПК отметили, что к обнародованию информации этих лиц пригласили с помощью официального письма.
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