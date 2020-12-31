Национальное агентство по предотвращению коррупции 31 декабря возобновило работу реестра деклараций. В сервисе были сбои из-за модернизации.

Регистрация деклараций уже работает после усовершенствования

Реестр электронных деклараций уже доступен для всех пользователей. Об этом сообщили в телеграмме НАПК.

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31 декабря агентство возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,

– говорится в сообщении.

Однако НАПК обращает внимание на то, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей все еще продолжается.

Людям, которые не нашли в кабинете историю переписки с представителем НАПК, советуют не волноваться. "Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", – отмечают в агентстве.

Благодаря модернизации НАПК сделало Реестр деклараций удобным для пользователей.

Что именно обновили

Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями.

Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями. Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета.

с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета. Более удобная работа с электронной подписью . В случае использования декларантом нескольких э-подписей не нужно проводить процедуру изменения электронной подписи в реестре деклараций.

. В случае использования декларантом нескольких э-подписей не нужно проводить процедуру изменения электронной подписи в реестре деклараций. Теперь можно подать уведомление об открытии валютного счета в банке-нерезиденте в электронной форме. Раньше нужно было подавать их только в бумажной форме.

Узнайте больше Зеленский подписал закон об ответственности за ложь в декларациях

Обратите внимание! Конституционный Суд 27 октября 2020 года отменил уголовную ответственность чиновников за ложное декларирование. Это привело к частичному проседанию антикоррупционной реформы в Украине. Впоследствии Верховная Рада возобновила ответственность за ложь в декларациях, но новый закон не предусматривает заключения за такое нарушение. Больше о ситуации с электронным декларированием читайте по ссылке.