НАПК возобновило доступ к реестру деклараций: что изменилось
Национальное агентство по предотвращению коррупции 31 декабря возобновило работу реестра деклараций. В сервисе были сбои из-за модернизации.
Регистрация деклараций уже работает после усовершенствования
Реестр электронных деклараций уже доступен для всех пользователей. Об этом сообщили в телеграмме НАПК.
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31 декабря агентство возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,
– говорится в сообщении.
Однако НАПК обращает внимание на то, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей все еще продолжается.
Людям, которые не нашли в кабинете историю переписки с представителем НАПК, советуют не волноваться. "Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", – отмечают в агентстве.
Благодаря модернизации НАПК сделало Реестр деклараций удобным для пользователей.
Что именно обновили
- Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями.
- Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета.
- Более удобная работа с электронной подписью. В случае использования декларантом нескольких э-подписей не нужно проводить процедуру изменения электронной подписи в реестре деклараций.
- Теперь можно подать уведомление об открытии валютного счета в банке-нерезиденте в электронной форме. Раньше нужно было подавать их только в бумажной форме.
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