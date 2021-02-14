Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предлагает украинцам романтический подарок ко Дню всех влюбленных. Чиновникам советуют указать вторую половинку в своей декларации.

Однако в НАПК советуют проверить, действительно ли любимые принадлежат к членам семьи субъекта декларирования.

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Кто является членами семьи субъекта декларирования

Супруги: лицо, состоящее в браке с декларантом (муж или жена) по состоянию на последний день отчетного периода, независимо от совместного проживания.

лицо, состоящее в браке с декларантом (муж или жена) по состоянию на последний день отчетного периода, независимо от совместного проживания. Люди, которые по состоянию на последний день отчетного периода или в течение не менее 183 дней в течение года, предшествующего году представления декларации: совместно проживали, были связаны общим бытом, имели взаимные права и обязанности с субъектом декларирования.

В частности, это касается людей, которые совместно проживали с декларантом, но не состояли в браке. То есть даже если вы еще не женаты, то нужно указать такого человека в декларации.

Дети – до достижения ими совершеннолетия, независимо от их совместного проживания с субъектом декларирования в течение отчетного периода.

Важно! Если отсутствует хотя бы один признак из указанных выше, то такие люди не считаются членами семьи декларанта. Это касается тех, кто вместе арендует жилье, проживает в одной квартире, комнате в общежитии, гостинице и тому подобное.