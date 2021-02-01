Отмена е-деклараций: НАПК составило протоколы на судей Конституционного суда
Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы на судей Конституционного суда. Говорится про Игоря Слиденко, Владимира Мойсика и Ирину Завгороднюю.
Источник: "Украинская правда"
В чем подозревают судей КСУ
Судей подозревают в конфликте интересов при отмене ряда антикоррупционных статей. В частности, говорится о полномочиях НАПК по проверке деклараций и наказании за недостоверные сведения в них.
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В отношении Ирины Завгородней вынесли еще один протокол – за недекларирование авто мужа. Известно, что срок привлечения судьи к ответственности истечет уже в середине февраля.
Согласно процедуре, теперь глава НАПК должен направить протоколы в Конституционный Суд на ознакомление. Судьям предоставляется неделя, чтобы подготовить собственную позицию, и только после этого документы можно будет передавать в суд.
Что известно об отмене е-декларирования КСУ
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование чиновников государственного или местного уровня.
- Такое решение судьи приняли по иску 47 депутатов Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "За майбутнє".
Что не так с декларациями судей
- НАПК выявило, что в декларации судьи Ирины Завгородней есть неправдивые данные в размере 615,3 тысячи гривен.
- Игорь Слиденко и Владимир Мойсик несвоевременно сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии.
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