Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы на судей Конституционного суда. Говорится про Игоря Слиденко, Владимира Мойсика и Ирину Завгороднюю.

Источник: "Украинская правда"

В чем подозревают судей КСУ

Судей подозревают в конфликте интересов при отмене ряда антикоррупционных статей. В частности, говорится о полномочиях НАПК по проверке деклараций и наказании за недостоверные сведения в них.

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В отношении Ирины Завгородней вынесли еще один протокол – за недекларирование авто мужа. Известно, что срок привлечения судьи к ответственности истечет уже в середине февраля.

Согласно процедуре, теперь глава НАПК должен направить протоколы в Конституционный Суд на ознакомление. Судьям предоставляется неделя, чтобы подготовить собственную позицию, и только после этого документы можно будет передавать в суд.

Что известно об отмене е-декларирования КСУ

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование чиновников государственного или местного уровня.

Такое решение судьи приняли по иску 47 депутатов Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "За майбутнє".

Что не так с декларациями судей