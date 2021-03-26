Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков снова составил административный протокол в отношении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Причиной стало то, что судья отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать его проступок.

По словам Новикова, Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник из-за отправки в суд обращения Государственного бюро расследований о совершении им проступка. Экс-глава КСУ отменил распоряжение о заседании, на котором и должны были рассмотреть это обращение.

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В чем суть нарушения Тупицкого

В НАПК сообщили, что в Конституционный Суд 9 марта поступило обращение от работника ГБР. В нем говорилось о совершении Тупицким дисциплинарного проступка, а также о грубом и систематическом пренебрежении обязанностями.

После этого заместитель председателя КСУ Сергей Головатый созвал специальное пленарное заседание, чтобы рассмотреть обращение ГБР.

Однако Тупицкий незаконно отменил распоряжение Головатого и созвал заседание КСУ на другую дату.

Имея реальный конфликт интересов Александр Тупицкий не сообщил о нем КСУ,

– заявили в НАПК.

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Стоит заметить, что это уже 3 админпротокол, который составили на Тупицкого. Заседание суда по рассмотрению 2 предыдущих протоколов должно было состояться 26 марта. Впрочем, Тупицкий не пришел на заседание, поэтому в суде не смогли рассмотреть дело.

Отстранение Тупицкого: коротко

Экс-главу Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.

Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта. Однако по данным журналистов "Схем", на него до сих пор распределяют дела. Таких случаев было не менее 3.

Охрана не пустила Тупицкого на специальное заседание Конституционного Суда, которое он созвал на 17 марта.

Что известно о Александре Тупицком / Инфографика 24 канала