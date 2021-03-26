Снова не появился в суде: в НАПК в очередной раз составили админпротокол на Тупицкого
Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков снова составил административный протокол в отношении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Причиной стало то, что судья отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать его проступок.
Источник:НАПК
По словам Новикова, Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник из-за отправки в суд обращения Государственного бюро расследований о совершении им проступка. Экс-глава КСУ отменил распоряжение о заседании, на котором и должны были рассмотреть это обращение.
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В чем суть нарушения Тупицкого
В НАПК сообщили, что в Конституционный Суд 9 марта поступило обращение от работника ГБР. В нем говорилось о совершении Тупицким дисциплинарного проступка, а также о грубом и систематическом пренебрежении обязанностями.
После этого заместитель председателя КСУ Сергей Головатый созвал специальное пленарное заседание, чтобы рассмотреть обращение ГБР.
Однако Тупицкий незаконно отменил распоряжение Головатого и созвал заседание КСУ на другую дату.
Имея реальный конфликт интересов Александр Тупицкий не сообщил о нем КСУ,
– заявили в НАПК.
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Стоит заметить, что это уже 3 админпротокол, который составили на Тупицкого. Заседание суда по рассмотрению 2 предыдущих протоколов должно было состояться 26 марта. Впрочем, Тупицкий не пришел на заседание, поэтому в суде не смогли рассмотреть дело.
Отстранение Тупицкого: коротко
- Экс-главу Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.
- Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта. Однако по данным журналистов "Схем", на него до сих пор распределяют дела. Таких случаев было не менее 3.
- Охрана не пустила Тупицкого на специальное заседание Конституционного Суда, которое он созвал на 17 марта.
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