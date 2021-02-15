В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции ждут 9 руководителей партий и 3 руководителей фондов для предоставления объяснений. Их будут ждать в течение текущей недели с 15 по 19 февраля 2021 года.

В НАПК планируют выяснить, происходили ли нарушения законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" этими людьми. Их заранее пригласили официальным письмом НАПК.

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В список потенциальных нарушителей порядка представления финансовой отчетности внесли 9 руководителей политических партий:

Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко "Родная страна");

Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");

Виктор Ларченко ("Народные инициативы Александра Фельдмана");

Александр Касянюк ("Оппозиционный блок");

Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!");

Андрей Киселев ("Альянс За Социальную Справедливость");

Екатерина Одарченко ("Национальная платформа");

Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");

Евгений Герасименко ("Левая оппозиция").

И 3 распорядителей избирательных фондов, к которым есть вопросы относительно порядка подачи финансовой отчетности:

Михаил Пригода;

Василий Присяжный;

Василий Скляренко.

Что уже выяснило НАПК

На прошлой неделе НАПК установило нарушения в финансовых отчетах "Радикальной партии Олега Ляшко", "Доверяй делам" и "Силы людей". В списках их вкладчиков были люди, чьи доходы точно не позволили бы совершать такие расходы. Предполагают, что это свидетельствует о попытке скрыть информацию об истинных источниках финансирования партий.

Обратите внимание! В январе 2021 года НАПК прекратило финансирование партии "Голос", а фракция заявила о давлении и подала в суд.

Как финансируются политические партии