Вызвали Томенко и Симоненко: НАПК имеет претензии к руководителям 9 партий
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции ждут 9 руководителей партий и 3 руководителей фондов для предоставления объяснений. Их будут ждать в течение текущей недели с 15 по 19 февраля 2021 года.
В НАПК планируют выяснить, происходили ли нарушения законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" этими людьми. Их заранее пригласили официальным письмом НАПК.
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В список потенциальных нарушителей порядка представления финансовой отчетности внесли 9 руководителей политических партий:
- Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко "Родная страна");
- Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");
- Виктор Ларченко ("Народные инициативы Александра Фельдмана");
- Александр Касянюк ("Оппозиционный блок");
- Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!");
- Андрей Киселев ("Альянс За Социальную Справедливость");
- Екатерина Одарченко ("Национальная платформа");
- Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");
- Евгений Герасименко ("Левая оппозиция").
И 3 распорядителей избирательных фондов, к которым есть вопросы относительно порядка подачи финансовой отчетности:
- Михаил Пригода;
- Василий Присяжный;
- Василий Скляренко.
Что уже выяснило НАПК
На прошлой неделе НАПК установило нарушения в финансовых отчетах "Радикальной партии Олега Ляшко", "Доверяй делам" и "Силы людей". В списках их вкладчиков были люди, чьи доходы точно не позволили бы совершать такие расходы. Предполагают, что это свидетельствует о попытке скрыть информацию об истинных источниках финансирования партий.
Как финансируются политические партии
- В октябре 2015 года Верховная Рада утвердила закон о финансировании политических партий из госбюджета. Согласно ему с 1 июля 2016 года ввели госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.
- Право на финансирование получили партии, которые преодолели 5% барьер на парламентских выборах 2014 года и прошли в Верховную Раду.
- В 2020 хотели ввести обновление о финансировании партий от 2% голосов избирателей, но позже Рада вернула базовый 5% барьер.
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