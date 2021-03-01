Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прекратило государственное финансирование президентской партии "Слуга народа". Все потому, что НАПК выявило нарушения в отчетах партии.

Говорится о нарушении порядка представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. В целом нарушителями оказались аж 11 украинских партий. Среди них оказалась и президентская партия "Слуга народа".

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Из-за нарушения НАПК направило в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:

"Движение новых сил Михаила Саакашвили";

ВО "Свобода";

"Слуга народа";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Важен каждый";

"ВАРТА";

"Социал-патриотическая ассамблея славян";

"Новая демократия";

"Гражданская сила";

"Команда Андрея Балоги";

"Конгресс украинских националистов".

Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" следователи обнаружили нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких политических партий:

"Конгресс украинских националистов";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Слуга народа".

Именно поэтому председатель НАПК Александр Новиков своим решением остановил государственное финансирование партии "Слуга народа".

Что об этом говорит закон

Законодательство предусматривает, что если отчет партии оформили с грубыми нарушения или внесли в него ложные сведения, НАПК может остановить государственное финансирование партии. Восстановить его могут, когда политсила устранит неточности.