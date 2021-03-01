НАПК прекратило госфинансирование "Слуги народа"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прекратило государственное финансирование президентской партии "Слуга народа". Все потому, что НАПК выявило нарушения в отчетах партии.
Говорится о нарушении порядка представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. В целом нарушителями оказались аж 11 украинских партий. Среди них оказалась и президентская партия "Слуга народа".
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Из-за нарушения НАПК направило в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:
- "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
- ВО "Свобода";
- "Слуга народа";
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- "Важен каждый";
- "ВАРТА";
- "Социал-патриотическая ассамблея славян";
- "Новая демократия";
- "Гражданская сила";
- "Команда Андрея Балоги";
- "Конгресс украинских националистов".
Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" следователи обнаружили нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.
Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких политических партий:
- "Конгресс украинских националистов";
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- "Слуга народа".
Именно поэтому председатель НАПК Александр Новиков своим решением остановил государственное финансирование партии "Слуга народа".
Что об этом говорит закон
Законодательство предусматривает, что если отчет партии оформили с грубыми нарушения или внесли в него ложные сведения, НАПК может остановить государственное финансирование партии. Восстановить его могут, когда политсила устранит неточности.
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