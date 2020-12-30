30 декабря в Украине вступил в силу закон, согласно которому восстанавливается институциональный механизм предотвращения коррупции. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции объяснили, что предусматривает этот документ.

Восстановление институционального механизма предотвращения коррупции: объяснение НАПК

Как подчеркнули в агентстве, закон, в частности, восстанавливает обязанность подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней. Об этом НАПК сообщил в фейсбуке.

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Эти 10 дней отсчитываются с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

На 1 января 2020 года 50 прожиточных минимумов составили 105 100 гривен.

А 1 января 2021 года составят 113 500 гривен.

В то же время в НАПК обратили внимание, что следует подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, возникших с 30 декабря 2020 года. То есть со дня вступления в силу закона.

НАПК будет устанавливать нарушения относительно непредоставления или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии только по тем изменениям, которые возникли с 30 декабря 2020 года. Об изменениях в имущественном состоянии, возникших до этой даты, сообщать не нужно,

– отметил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.

Кто должен подавать декларацию о доходах

Первые руководители государства. То есть, президент Украины, глава ОПУ и его заместители.

депутаты местных советов;

должностные лица местного самоуправления. Например, городские, сельские и поселковые головы и их заместители;

государственные служащие категории "В". Например, специалисты, ведущие и главные специалисты в органах исполнительной власти;

военные должностные лица ВСУ, Госспецсвязи и других воинских формирований;

полицейские; лица рядового или начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, налоговой милиции, подразделений гражданской защиты, ГБР, НАБУ;

должностные и служебные лица органов прокуратуры, СБУ, ГБР, НАБУ, дипломатической службы, других госорганов;

руководители учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня;

президент, первый вице-президент, вице-президент и главные ученые секретари НАНУ и национальных отраслевых академий наук, руководители научно-исследовательских институтов и других научных учреждений.

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Что предусматривает закон о восстановлении полномочий НАПК

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Закон также устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, которые направлены на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. В Офисе Президента отметили, что такой подход позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Закон предусматривает открытій круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни судей, а также обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Обратите внимание! Конституционный Суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложное декларирование 27 октября. Это привело к частичному уничтожению антикоррупционной реформы в Украине. Поэтому Венецианская комиссия рекомендовала нашей стране изменить законодательство. Подробнее о последствиях от решения КСУ – читайте здесь.



Главное о решении КСУ / Инфографика 24 канала