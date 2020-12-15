В НАПК заявили, что решение Рады восстановить полномочия ведомства позволит проверку деклараций. Однако у НАПК есть 3 существенных замечания.

Некоторые нюансы могут существенно снизить эффективность работы ведомства. Об этом сообщила пресс-служба НАПК. Актуально Рада восстановила полномочия НАПК Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, указавшие ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решения КСУ не смогут быть подвергнуты уголовной ответственности,

– говорится в сообщении. Какие у НАПК есть замечания Мониторинг жизни судей можно осуществлять только предупредив об этом Высший совет правосудия или Конституционный Суд Украины. В таком случае нечестный судья сможет просто не распространять или удалить из открытых источников информацию о своем определенном имуществе. Кроме того, судья получит шанс узаконить свое состояние. Для этого ему достаточно предупредить НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в собственной декларации. Такое решение может стать стартом для выписывания отдельных процедур в отношении определенных категорий правонарушителей. Тогда депутаты и полицейские фактически получат право претендовать на отдельные процедуры в отношении себя. В НАПК подчеркнули, что "процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами. Ведь около 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур". Обязательство создать "очередь" деклараций и информировать декларанта в случае включения в нее. Это может стать основанием для проверки ложных деклараций.