Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло нарушения в финансировании "Радикальной партии Олега Ляшко", партий "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, а также "Сила людей" Игоря Смешко.

В отчетах всех 3 партий нашли факты осуществления взносов на их счета от людей, сумма дохода которых за последние 3 года не дала бы им возможности делать такие расходы. Поэтому это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию об истинных источниках финансирования партий.

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Что выяснило НАПК

Во время проверки отчета "Радикальной партии Ляшко" за III квартал 2020 года выявили 5 нарушений порядка предоставления взноса в поддержку партии.

В частности, 5 человек, с которыми заключили договоры как с физическими лицами-предпринимателями о закупке работ, товаров или услуг за государственные деньги, сделали взносы в пользу партии на общую сумму 755 тысяч гривен.

В то же время каждый из вкладчиков заключил такие договоры на общую сумму, которая превышает установленное законодательством ограничение в 105,1 тысячи гривен. Информацию о договорах можно найти в электронной системе ProZorro.

В НАПК объяснили, что за нарушение ограничений ответственность будут нести именно вкладчики.

Похожие нарушения выявили также в финансировании партий "Доверяй делам" и "Сила людей".

Материалы по статье о нарушении порядка финансирования политической партии уже передали в полицию.

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Справка. Председателем политической партии "Доверяй делам" был погибший городской глава Харькова Геннадий Кернес, сопредседателем – мэр Одессы Геннадий Труханов. Политическую силу "Сила людей" возглавляет Игорь Смешко.