В городке Ванв в пригороде Парижа 28 января французские правоохранители задержали 8 подростков и 1 совершеннолетнего. Они могут быть причастны к избиению несовершеннолетнего украинца Юрия.

Источник: Посольство Украины во Франции

Речь идет о представителях банды RD4. В день избиения Юрия они участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа.

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Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Их обвиняют в:

покушении на убийство,

участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.

Что выяснила французская полиция

Юрий стал жертвой мести представителей банды RD4. Так как несколькими днями ранее избили подростка из Ванва.

Так как несколькими днями ранее избили подростка из Ванва. Ранее в СМИ распространяли информацию, что Юрий имел с собой отвертку. Однако в отчете полиции этого нет.

Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям. Это также сообщали СМИ.

Это также сообщали СМИ. Когда прибыли правоохранители, из головы украинского подростка интенсивно шла кровь.

В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.

В украинском посольстве во Франции добавили, что они продолжают отслеживать ситуацию. В частности, посол Вадим Омельченко находится на прямом контакте с прокурором Парижа.

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Кратко об избиении подростка Юрия в Париже