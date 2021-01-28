Нападение на украинского подростка Юрия в Париже: подробности о задержанных подозреваемых
В городке Ванв в пригороде Парижа 28 января французские правоохранители задержали 8 подростков и 1 совершеннолетнего. Они могут быть причастны к избиению несовершеннолетнего украинца Юрия.
Источник: Посольство Украины во Франции
Речь идет о представителях банды RD4. В день избиения Юрия они участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа.
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Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Их обвиняют в:
- покушении на убийство,
- участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.
Что выяснила французская полиция
- Юрий стал жертвой мести представителей банды RD4. Так как несколькими днями ранее избили подростка из Ванва.
- Ранее в СМИ распространяли информацию, что Юрий имел с собой отвертку. Однако в отчете полиции этого нет.
- Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям. Это также сообщали СМИ.
- Когда прибыли правоохранители, из головы украинского подростка интенсивно шла кровь.
- В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.
В украинском посольстве во Франции добавили, что они продолжают отслеживать ситуацию. В частности, посол Вадим Омельченко находится на прямом контакте с прокурором Парижа.
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Кратко об избиении подростка Юрия в Париже
- Инцидент произошел 15 января в центре французской столицы.
- Тогда на группу подростков, которые возвращались с занятий, напала банда молодых людей. Друзья Юрия успели убежать, но сам юноша остался на месте.
- В итоге злоумышленники его повалили на землю и начали наносить удары. Камеры наблюдения зафиксировали, что нападавшие даже запрыгивали парню на голову.
- После избиения парни убежали. Произошло это еще до приезда полиции на место.
- Власти Франции уже отреагировали на инцидент. В частности, мэр Парижа Анн Идальго призвала правоохранителей провести эффективное расследование. А помощник президента страны Эммануэля Макрона встретился с мамой Юрия и выразил ей слова поддержки.
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