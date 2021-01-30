Избиение украинского подростка Юрия в Париже: прокуратура начала расследование
Парижская прокуратура начала судебное расследование об избиении украинского подростка Юрия Крученика в столице Франции. Нападение на несовершеннолетнего украинца произошло 15 января.
Источник: BFMTV
Прокуратура Парижа начала следующую стадию расследования дела 30 января. 7 задержанных отправили под стражу.
Важно Во Франции задержали еще 2 подозреваемых в нападении на украинского подростка
Избиение украинского подростка в Париже: подробнее о расследовании
- Задержанным готовят обвинение в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом грабеже и насилии.
- 6 из 7 задержанных – несовершеннолетние. Всех отправили под стражу.
- Еще 2 несовершеннолетних поместили под судебный надзор.
Жестокое избиение украинского подростка Юрия в Париже: коротко
- Его жестоко избили в пригороде французской столицы.
- Юрий вместе с друзьями возвращался с занятий. По дороге на них напала банда парней.
- Злоумышленники жестоко избили парня, камеры наблюдения зафиксировали, что преступники даже запрыгивали украинцу на голову.
- В результате зверского избиения парень попал в реанимацию, он был в коме больше недели.
- Когда полиция прибыла на место происшествия, молодым людям уже удалось скрыться.
- Мэр Парижа Анн Идальго призвала правоохранителей провести эффективное расследование. А помощник президента страны Эммануэля Макрона встретился с мамой Юрия и выразил ей слова поддержки.
- 28 января 2021 года французские правоохранители задержали 8 подростков и 1 совершеннолетнего. Они могут быть причастными к избиению несовершеннолетнего украинца.
- Сейчас состояние Юрия – стабильное. Украинские дипломаты поддерживают связь с его семьей и врачами.
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