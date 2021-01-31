Нападавшим, которые жестоко избили украинского подростка в Париже, предъявили обвинение за покушение на жизнь. Кроме того, ребят обвиняют в участии в преступной банде и кражах.

Источник: BFM

Известно, что 9 нападавших лишь 1 является совершеннолетним.

Важно Нападение на украинского подростка Юрия в Париже: подробности о задержанных подозреваемых

Французский телеканал BFM со ссылкой на источник в судебной системе заявил, что:

5 обвиняемых находятся под стражей;

еще 4 – под судебным надзором.

Известно также, что все они являются представителями банды RD4. В день избиения Юрия они участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа.

Что известно о нападении на украинского подростка

Инцидент произошел 15 января в центре французской столицы. Украинский подросток Юрий возвращался с друзьями с занятий. Тогда на них и напала банда RD4.

Друзья Юрия успели убежать, но юноше не повезло. Украинца били с особой жестокостью, прыгая ему на голову. Он чудом выжил.

Парня сразу же госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали пробитый в нескольких местах череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травму глаз.

В результате зверского избиения парень был в коме более недели.

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В каком состоянии украинец

Сейчас Юрий находится в стабильном состоянии. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что посольство Украины во Франции активно взаимодействует с правоохранительными органами и прокуратурой в рамках уголовного производства.