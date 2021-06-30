Также о новых деталях нападения рассказали очевидцы. Оказалось, что мужчина был в сознании, когда его забирала скорая.

Другая стрельба Под Одессой молодой человек расстрелял мужчину: сделал замечание

Был в сознании

Один из местных жителей услышал выстрелы с криком и направился в это место. Там мужчина увидел раненого и вызвал экстренные службы. По словам мужчины, пострадавший потерял много крови, но был в сознании.

Я держал рану и ждал скорую помощь. Он рассказал, что собирался ехать на тренировку. Я с ним говорил, чтобы он потерял сознание,

– добавил очевидец.

Как выглядел нападающий

Свидетели сказали журналистам, что выстрелов всего было 4. Жертву стрелок, вероятно, ожидал просто под домом. Сколько времени он там был – неизвестно.

После этого нападавший спешно начал убегать дворами домов. Его успели увидеть свидетели. Мужчина был в панамке, клетчатой рубашке и синих брюках. Также в его руках заметили пакет.



Правоохранители на месте нападения на Мошенского / Фото Нацполиции

Что говорят правоохранители

В полиции Харьковской области сообщили, что уже открыли уголовное производство. Этот случай расследуют как покушение на умышленное убийство. Если злоумышленника смогут найти, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Коротко о нападении на Артема Мошенского

Это произошло примерно в 10 утра.

В мужчину стреляли возле его автомобиля.

О том, кого подстрелили, рассказал один из руководителей "Национального Корпуса" Максим Жорин.

Потерпевший получил 2 огнестрельных ранения в шею и голову.

Его госпитализировали в критическом состоянии.

Артем Мошинский служил в подразделении МВД "Восточный корпус".

Он ездил в зону АТО с "Азовом" и "Восточным корпусом".

В частности, был участником Широкинской операции.



​Полицейские возле автомобиля Мошенского после нападения / Фото Нацполиции