Также о новых деталях нападения рассказали очевидцы. Оказалось, что мужчина был в сознании, когда его забирала скорая.
Другая стрельба Под Одессой молодой человек расстрелял мужчину: сделал замечание
Был в сознании
Один из местных жителей услышал выстрелы с криком и направился в это место. Там мужчина увидел раненого и вызвал экстренные службы. По словам мужчины, пострадавший потерял много крови, но был в сознании.
Я держал рану и ждал скорую помощь. Он рассказал, что собирался ехать на тренировку. Я с ним говорил, чтобы он потерял сознание,
– добавил очевидец.
Как выглядел нападающий
Свидетели сказали журналистам, что выстрелов всего было 4. Жертву стрелок, вероятно, ожидал просто под домом. Сколько времени он там был – неизвестно.
После этого нападавший спешно начал убегать дворами домов. Его успели увидеть свидетели. Мужчина был в панамке, клетчатой рубашке и синих брюках. Также в его руках заметили пакет.
Правоохранители на месте нападения на Мошенского / Фото Нацполиции
Что говорят правоохранители
В полиции Харьковской области сообщили, что уже открыли уголовное производство. Этот случай расследуют как покушение на умышленное убийство. Если злоумышленника смогут найти, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Коротко о нападении на Артема Мошенского
- Это произошло примерно в 10 утра.
- В мужчину стреляли возле его автомобиля.
- О том, кого подстрелили, рассказал один из руководителей "Национального Корпуса" Максим Жорин.
- Потерпевший получил 2 огнестрельных ранения в шею и голову.
- Его госпитализировали в критическом состоянии.
- Артем Мошинский служил в подразделении МВД "Восточный корпус".
- Он ездил в зону АТО с "Азовом" и "Восточным корпусом".
- В частности, был участником Широкинской операции.
Полицейские возле автомобиля Мошенского после нападения / Фото Нацполиции