В сети опубликовали видеозапись нападения на бывшего председателя Черновицкого областного совета, депутата облсовета Ивана Мунтяна. Автор ролика убеждает, что это случилось недавно. Однако сам Мунтян говорит, что год назад. Кроме того, появился комментарий и самого нападавшего.

Нападение на Мунтяна: детали

Соответствующий ролик опубликовал пользователь Игорь Жижян. Он назвал инцидент "новогодним поздравлением", которое получил Мунтян. Также мужчина призвал других делать выводы. Об этом Жижян написал в Фейсбуке.

Советуем ознакомиться Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записях с соратником Тимошенко

На кадрах видно, как машина Мунтяна приезжает на АЗС. И когда экс-чиновник вышел из авто, к нему подошел неизвестный мужчина. И через мгновение последний нанес несколько ударов в лицо экс-главе Черновицкого облсовета.

Мунтян, со своей стороны, попытался прикрыться руками и что-то выкрикнул нападавшему. Но тот еще несколько раз пытался ударить депутата. Затем злоумышленник развернулся и быстро пошел к своему автомобилю.

Неизвестный избил экс-главу Черновицкого облсовета Мунтяна: смотрите видео

Комментарий Ивана Мунтяна

Экс-глава и действующий депутат Черновицкого областного совета в комментарии изданию АСС подтвердил, что на видео именно он. Впрочем добавил, что инцидент произошел более года назад. Поэтому "не понимает, почему видео обнародовали сейчас".

Подробнее Мунтян пообещал рассказать позже – когда будет больше времени. Сейчас на звонки политик не отвечает.

Что говорит сам нападавший

Журналистам также удалось взять комментарий у мужчины, избившего Мунтяна. Он представился Андреем Генко. Мужчина также подтвердил, что инцидент произошел не сейчас – по его словам, в прошлом году.

Случилось так, что я просто перепутал человека. Я его не узнал, хотя знаю и видел. Годы берут свое. Иван Николаевич – вообще ни к чему. Тогда мы на месте сразу поговорили, все решили, я извинился, а он меня простил,

– отметил он.

Генко добавил, что такой поступок с его стороны некрасивый прежде всего из-за того, что Мунтян – намного старше его.

Кстати Экс-глава Черновицкого облсовета Мунтян болел COVID-19: его состояние было тяжелым

Нападавший на Мунтяна объяснил свой поступок: видео

Кто такой Иван Мунтян: коротко