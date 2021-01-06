Киберполиция разоблачила мошенника, который продавал через интернет нанопленки на номера. Покупателям обещали, что такая полезная вещь может скрыть номерной знак автомобиля, чтобы избежать штрафов за нарушение ПДД. Но это была афера – пленки не "работали".

К тому же продажа такого товара запрещена законом. А еще мошенник закупал сырье и оборудование для изготовления нанопленок в России. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

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Зачем покупали такие нанопленки

Все очень просто – покупатели с их помощью хотели избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения. Пленка якобы защищала номерной знак машины – его не видно на камерах фотофиксации. Но это была афера – пленки не помогали.

Впрочем, это не помешало мошеннику продать такого товара аж на 1 миллион гривен. Стоимость одной пленки – 100 гривен. То есть 10 тысяч украинцев успели купиться на предложение афериста.



Правоохранители прикрыли бизнес мошенника / Фото киберполиции

Мошенник открыл несколько сайтов

Для своей незаконной деятельности он открыл несколько сайтов с различными доменами.

Кстати говоря! В интернете можно найти не одно подобное объявление на различных досках объявлений и на сайтах. Вероятно, что полиция прекратила работу именно этого ресурса. Или же это "конкуренты" этого мошенника.

Скриншот сайту nanonomer.top



А это скриншот сайта nanonomer.com.ua

Интересно, что второй сайт имеет украинский домен и номер телефона, но владелец сайта почему-то забыл, что "ГИБДД" – это в России. В Украине вообще уже нет подобной службы. Ранее ее называли ГАИ.